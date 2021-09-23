ليلى يوسف قدسي

زوج الفقيدة داوود يوسف شلالاإبناها عائلة المرحوم جوزف شلالاريشار شلالا زوجته كارول مرهج وعائلتهما 03/010181ابنتاها ماري جوزيه شلالا وعائلتها 76/170170شانتال شلالا زوجة نيزار شهرباباكي وعائلتها 03/592559شقيقاتها روز ماري أرملة إميل سمعان وعائلتهما 03/253919ميراي أرملة أنطوان يوسف شلالا وعائلتهما 242056717133+الان أنطوان شلالا وعائلته 70/624262باتريك أنطوان شلالا وعائلته (في المهجر) 2439777777777+شقيقة زوجها سميرة شلالا زوجة قبلان الأشقر وعائلتهما 03/324987وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةليلى يوسف قدسييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس 23 أيلول 2021 في كنيسة مار بطرس وبولس، قرنة شهوان.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده والجمعة 24 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.