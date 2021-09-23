تعازي ووفيات

ليلى يوسف قدسي

Lebanon 24
23-09-2021 | 23:09
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زوج الفقيدة داوود يوسف شلالا

إبناها عائلة المرحوم جوزف شلالا

ريشار شلالا زوجته كارول مرهج وعائلتهما 03/010181

ابنتاها ماري جوزيه شلالا وعائلتها 76/170170

شانتال شلالا زوجة نيزار شهرباباكي وعائلتها 03/592559

شقيقاتها روز ماري أرملة إميل سمعان وعائلتهما 03/253919

ميراي أرملة أنطوان يوسف شلالا وعائلتهما 242056717133+

الان أنطوان شلالا وعائلته 70/624262

باتريك أنطوان شلالا وعائلته (في المهجر) 2439777777777+

شقيقة زوجها سميرة شلالا زوجة قبلان الأشقر وعائلتهما 03/324987

وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

ليلى يوسف قدسي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس 23 أيلول 2021 في كنيسة مار بطرس وبولس، قرنة شهوان.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده والجمعة 24 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
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