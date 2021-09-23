زوج الفقيدة داوود يوسف شلالا
إبناها عائلة المرحوم جوزف شلالا
ريشار شلالا زوجته كارول مرهج وعائلتهما 03/010181
ابنتاها ماري جوزيه شلالا وعائلتها 76/170170
شانتال شلالا زوجة نيزار شهرباباكي وعائلتها 03/592559
شقيقاتها روز ماري أرملة إميل سمعان وعائلتهما 03/253919
ميراي أرملة أنطوان يوسف شلالا وعائلتهما 242056717133+
الان أنطوان شلالا وعائلته 70/624262
باتريك أنطوان شلالا وعائلته (في المهجر) 2439777777777+
شقيقة زوجها سميرة شلالا زوجة قبلان الأشقر وعائلتهما 03/324987
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
ليلى يوسف قدسي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس 23 أيلول 2021 في كنيسة مار بطرس وبولس، قرنة شهوان.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده والجمعة 24 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.