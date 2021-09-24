تعازي ووفيات

قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد ادمون غانم

Lebanon 24
24-09-2021 | 11:37
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ادمون غانم، الذي توفي بتاريخ 23/9/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
"من مواليد: 10 / 1 / 1939- الاسكلة - طرابلس.
 
تطوع في الجيش بتاريخ 2 / 1 / 1959، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1 / 1 / 1995.
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 25/9/2021 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل الجماعي إلى كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك- رياق-حوش حالا-البقاع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00، ويوارى الثرى في مدينة الميناء طرابلس.

تقبل التعازي بتاريخي 25و26/9/2021 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك- رياق-حوش حالا أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
زوجته كلودين 317913/ 76
شقيقه فوزي 786780/ 03
شقيقته تيريز 895045/ 70".

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