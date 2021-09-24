قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد ادمون غانم

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ادمون غانم، الذي توفي بتاريخ 23/9/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد: 10 / 1 / 1939- الاسكلة - طرابلس.

تطوع في الجيش بتاريخ 2 / 1 / 1959، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1 / 1 / 1995.حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.متأهل وله ولدان.ينقل الجثمان بتاريخ 25/9/2021 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل الجماعي إلى كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك- رياق-حوش حالا-البقاع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00، ويوارى الثرى في مدينة الميناء طرابلس.تقبل التعازي بتاريخي 25و26/9/2021 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الإنتقال للروم الملكيين الكاثوليك- رياق-حوش حالا أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:زوجته كلودين 317913/ 76شقيقه فوزي 786780/ 03شقيقته تيريز 895045/ 70".