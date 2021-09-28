تعازي ووفيات

الدكتور وفيق شهيد ابراهيم

Lebanon 24
28-09-2021 | 23:21
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى
ننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله المرحوم

الدكتور وفيق شهيد ابراهيم

(أبو أكرم)

والدته المرحومة الحاجة حُسن ابراهيم
زوجته السيدة رندة محمد ماجد
اولاده الدكتور أكرم، الأستاذ هشام زوجته أمل علاء الدين، المهندس محمد
اشقاؤه المرحوم حسن، شوقي، طلال
شقيقاته الحاجة آمنة، المرحومة الحاجة حسنة، الحاجة ثريا، الحاجة نزيهة
سيصلى على جثمانه الطاهر غداً الخميس الواقع في 30 ايلول 2021 الساعة الثانية بعد الظهر ويوارى في جبانة روضة الشهيدين.
تقبل التعازي اليوم الاربعاء وغداً الخميس 29 و 30 منه في منزل الفقيد الكائن في بيروت، شارع البطركية، بناية الدار البيضاء، بلوك B الطابق الحادي عشر من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة عصراً لغاية السادسة مساءً.
كما تقبل التعازي يوم السبت 2 تشرين الأول 2021 في قاعة راديسون بلو سنتر (DUNES)، فردان من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً. (مع مراعاة كافة الاجراءات الصحية الوقائية)
للاتصال
السيدة رندة 03/319398
د. أكرم 71/275477
هشام 71/221755
محمد 76/959357
نسأل الله له ولأمواتكم الرحمة.
الراضون بقضاء الله وقدره آل ابراهيم، ماجد، علاء الدين، هاشم وعموم اهالي بلدة حجولا وبلاد جبيل.
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