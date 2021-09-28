الدكتور وفيق شهيد ابراهيم

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالىننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله المرحومالدكتور وفيق شهيد ابراهيم(أبو أكرم)والدته المرحومة الحاجة حُسن ابراهيمزوجته السيدة رندة محمد ماجداولاده الدكتور أكرم، الأستاذ هشام زوجته أمل علاء الدين، المهندس محمداشقاؤه المرحوم حسن، شوقي، طلالشقيقاته الحاجة آمنة، المرحومة الحاجة حسنة، الحاجة ثريا، الحاجة نزيهةسيصلى على جثمانه الطاهر غداً الخميس الواقع في 30 ايلول 2021 الساعة الثانية بعد الظهر ويوارى في جبانة روضة الشهيدين.تقبل التعازي اليوم الاربعاء وغداً الخميس 29 و 30 منه في منزل الفقيد الكائن في بيروت، شارع البطركية، بناية الدار البيضاء، بلوك B الطابق الحادي عشر من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة عصراً لغاية السادسة مساءً.كما تقبل التعازي يوم السبت 2 تشرين الأول 2021 في قاعة راديسون بلو سنتر (DUNES)، فردان من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً. (مع مراعاة كافة الاجراءات الصحية الوقائية)للاتصالالسيدة رندة 03/319398د. أكرم 71/275477هشام 71/221755محمد 76/959357نسأل الله له ولأمواتكم الرحمة.الراضون بقضاء الله وقدره آل ابراهيم، ماجد، علاء الدين، هاشم وعموم اهالي بلدة حجولا وبلاد جبيل.