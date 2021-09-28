تعازي ووفيات

اولغا سركيس مخول

Lebanon 24
28-09-2021 | 23:24
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اولادها المرحومة حياة مخول زوجة رياض ميرزا وعائلتها
سليم مخول زوجته سيلفي عياش وعائلته
نجاح مخول زوجة نبيل نصر وعائلتها
فوزي مخول زوجته المرحومة سامية كريوتي وعائلته
امال مخول زوجة مروان نصر وعائلتها
نهى مخول ارملة المرحوم عبده كرم وعائلتها
ينعون بمزيد من الاسى فقيدتهم الغالية المرحومة

اولغا سركيس مخول

ارملة المرحوم نجيب مخول

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 29 أيلول في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في الربوة.
عائلة الفقيدة تدعو كل من عرفها واحبها ان يذكرها بصلاتهم وتشكر كا من شاركها الصلاة.
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