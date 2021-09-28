اولغا سركيس مخول

اولادها المرحومة حياة مخول زوجة رياض ميرزا وعائلتهاسليم مخول زوجته سيلفي عياش وعائلتهنجاح مخول زوجة نبيل نصر وعائلتهافوزي مخول زوجته المرحومة سامية كريوتي وعائلتهامال مخول زوجة مروان نصر وعائلتهانهى مخول ارملة المرحوم عبده كرم وعائلتهاينعون بمزيد من الاسى فقيدتهم الغالية المرحومةاولغا سركيس مخولارملة المرحوم نجيب مخوليحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 29 أيلول في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في الربوة.عائلة الفقيدة تدعو كل من عرفها واحبها ان يذكرها بصلاتهم وتشكر كا من شاركها الصلاة.