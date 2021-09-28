زوجة الفقيد ماري جورج شقير
أولاده ميشال عسيلي
أندريه عسيلي ارملة المرحوم جورج حداد واولادها
سليم عسيلي زوجته لودي اسكندر وعائلته
ديمتري عسيلي زوجته آنا ريتا لونيرو وعائلته
شقيقه روبير ميشال عسيلي وعائلته
اولاد شقيقته المرحومة يولا ارملة كميل ربيز وعائلاتهم
وعموم عائلات عسيلي، شقير، فياض، حداد، اسكندر، لونيرو، ربيز وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
إيلي ميشال عسيلي
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 27 أيلول 2021 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاربعاء 29 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة ويختصر الحضور ضمن العائلة.
نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.
لمن يرغب بالتعازي الرجاء التواصل على الارقام التالية
ماري 05/920883
ميشال 03/251858
أندريه 03/377373
سليم 03/251857
ديمتري 03/364437
+33603826627
روبير عسيلي 03/290779
إليزابيت ربيز 03/445057