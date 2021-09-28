إيلي ميشال عسيلي

زوجة الفقيد ماري جورج شقيرأولاده ميشال عسيليأندريه عسيلي ارملة المرحوم جورج حداد واولادهاسليم عسيلي زوجته لودي اسكندر وعائلتهديمتري عسيلي زوجته آنا ريتا لونيرو وعائلتهشقيقه روبير ميشال عسيلي وعائلتهاولاد شقيقته المرحومة يولا ارملة كميل ربيز وعائلاتهموعموم عائلات عسيلي، شقير، فياض، حداد، اسكندر، لونيرو، ربيز وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومإيلي ميشال عسيليالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 27 أيلول 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاربعاء 29 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة ويختصر الحضور ضمن العائلة.نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.لمن يرغب بالتعازي الرجاء التواصل على الارقام التاليةماري 05/920883ميشال 03/251858أندريه 03/377373سليم 03/251857ديمتري 03/364437+33603826627روبير عسيلي 03/290779إليزابيت ربيز 03/445057