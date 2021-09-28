مي ادمون حتّي

بنات الفقيدة ليا روبيرتو جيوستيساره روبيرتو جيوستي زوجة أحمد كماليكارلا روبيرتو جيوستيروبيرتو ومينيه جيوستي وولدهشقيقها نبيل إدمون حتي وعائلتهشقيقتاها نائلة زوجة نجيب بحوث وعائلتهاعائدة زوجة فادي زيدان وعائلتهاوعموم أهالي بلدة شملان ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةمي ادمون حتّيالمنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الأثنين الواقع فيه 27 أيلول 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر غد الخميس 30 منه في كنيسة دير سيدة المعونات، شملان.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الرابعة بعد الظهروعبر الهاتف على الرقم 03/667287Email: inmemoryofmayhitti@gmail.com