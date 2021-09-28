بنات الفقيدة ليا روبيرتو جيوستي
ساره روبيرتو جيوستي زوجة أحمد كمالي
كارلا روبيرتو جيوستي
روبيرتو ومينيه جيوستي وولده
شقيقها نبيل إدمون حتي وعائلته
شقيقتاها نائلة زوجة نجيب بحوث وعائلتها
عائدة زوجة فادي زيدان وعائلتها
وعموم أهالي بلدة شملان ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
مي ادمون حتّي
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الأثنين الواقع فيه 27 أيلول 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر غد الخميس 30 منه في كنيسة دير سيدة المعونات، شملان.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الرابعة بعد الظهر
وعبر الهاتف على الرقم 03/667287
Email: inmemoryofmayhitti@gmail.com