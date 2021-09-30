تعازي ووفيات

سهير حسن الحوري

Lebanon 24
30-09-2021 | 23:10
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بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة

سهير حسن الحوري

والدتها المرحومة رقيّة محمد مراد

 مروان حمادة

إبنها كريم مروان حمادة وعقيلته جويل خير

إبنتها رانيا مروان حمادة زوجة ناجي الجميّل

أشقاؤها بسام حسن الحوري وعائلته

المرحوم سمير حسن الحوري

المرحوم أسامة حسن الحوري

شقيقتاها المرحومة مهى زوجة وليد خدوري

المرحومة هدى زوجة المرحوم ستيوارت وبستر

أحفادها مروان وتمارا حمادة

رولان ويارا الجميّل

يُصلّى على جثمانها الطاهر عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 24 صفر 1443 هـ. الموافق 1 تشرين الأول 2021 مـ. في جامع الخاشقجي ويوارى في مدافن الشهداء – بيروت

بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيدة التعازي شاكرين على الأرقام التالية

كريم 03/694999

رانيا 03/222252

بسام 03/762660

الراضون بقضاء الله وقدره آل حمادة، الحوري، خير، الجميّل، مراد، خدوري، مشلاوي، دجاني، جيشي، الزين.

سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جنانه.

 
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