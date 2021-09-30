سهير حسن الحوري

بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةسهير حسن الحوريوالدتها المرحومة رقيّة محمد مرادمروان حمادةإبنها كريم مروان حمادة وعقيلته جويل خيرإبنتها رانيا مروان حمادة زوجة ناجي الجميّلأشقاؤها بسام حسن الحوري وعائلتهالمرحوم سمير حسن الحوريالمرحوم أسامة حسن الحوريشقيقتاها المرحومة مهى زوجة وليد خدوريالمرحومة هدى زوجة المرحوم ستيوارت وبسترأحفادها مروان وتمارا حمادةرولان ويارا الجميّليُصلّى على جثمانها الطاهر عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 24 صفر 1443 هـ. الموافق 1 تشرين الأول 2021 مـ. في جامع الخاشقجي ويوارى في مدافن الشهداء – بيروتبسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيدة التعازي شاكرين على الأرقام التاليةكريم 03/694999رانيا 03/222252بسام 03/762660الراضون بقضاء الله وقدره آل حمادة، الحوري، خير، الجميّل، مراد، خدوري، مشلاوي، دجاني، جيشي، الزين.سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جنانه.