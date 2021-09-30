الدكتور أسعد أديب رحال

رقد على رجاء القيامة في ٢٨ أيلول ٢٠٢١ المأسوف عليهالدكتور أسعد أديب رحالزوجته منى شكري ساباأولاده الدكتورة دينا زوجة مارك فرحة وعائلتهماأديب رحالالمرحوم رمزي رحالأشقاؤه لبيب رحال، زوجته سلوى خليف وعائلتهما في المهجرنبيل رحال، زوجته سعاد نصر وعائلتهماسلام رحال، زوجته المرحومة ميشيل مخلوف وابنهما في المهجرالمرحوم طعمه اديب رحالشقيقتاه المرحومتان شاهينة ونبيلة رحالعموم عائلات رحال وسابا وفرحة وخليف ونصر ومخلوف وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة ١ تشرين الأول الساعة الثانية والنصف ب. ظ. في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية. ويوارى جثمانه في مدفن العائلة في رأس النبع.بسبب انتشار كورونا وحفاظا على سلامتكم، الرجاء تقديم التعازي بعد خدمة الجنازة مباشرة أو على الأرقام التاليةزوجته منى 01752811إبنه أديب 03833493شقيقه نبيل 03607704الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.