24
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
الدكتور أسعد أديب رحال
Lebanon 24
30-09-2021
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
رقد على رجاء القيامة في ٢٨ أيلول ٢٠٢١ المأسوف عليه
الدكتور أسعد أديب رحال
زوجته منى شكري سابا
أولاده الدكتورة دينا زوجة مارك فرحة وعائلتهما
أديب رحال
المرحوم رمزي رحال
أشقاؤه لبيب رحال، زوجته سلوى خليف وعائلتهما في المهجر
نبيل رحال، زوجته سعاد نصر وعائلتهما
سلام رحال، زوجته المرحومة ميشيل مخلوف وابنهما في المهجر
المرحوم طعمه اديب رحال
شقيقتاه المرحومتان شاهينة ونبيلة رحال
عموم عائلات رحال وسابا وفرحة وخليف ونصر ومخلوف وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.
تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة ١ تشرين الأول الساعة الثانية والنصف ب. ظ. في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية. ويوارى جثمانه في مدفن العائلة في رأس النبع.
بسبب انتشار كورونا وحفاظا على سلامتكم، الرجاء تقديم التعازي بعد خدمة الجنازة مباشرة أو على الأرقام التالية
زوجته منى 01752811
إبنه أديب 03833493
شقيقه نبيل 03607704
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
الأكثر قراءة
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)
02:00 | 2021-09-30
30/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرة "الهيبة" تودّع "أم جبل".. اليكم ما جرى
Lebanon 24
أسرة "الهيبة" تودّع "أم جبل".. اليكم ما جرى
04:00 | 2021-09-30
30/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا ترضى بأي شيء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا ترضى بأي شيء.. هل أنت من بينها؟
03:00 | 2021-09-30
30/09/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:10 | 2021-09-30
سهير حسن الحوري
08:04 | 2021-09-30
والد الزميلة ايناس كريمة في ذمة الله
23:30 | 2021-09-28
مي ادمون حتّي
23:28 | 2021-09-28
إيلي ميشال عسيلي
23:24 | 2021-09-28
اولغا سركيس مخول
23:21 | 2021-09-28
الدكتور وفيق شهيد ابراهيم
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
01/10/2021 07:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
01/10/2021 07:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
01/10/2021 07:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact