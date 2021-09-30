تعازي ووفيات

الدكتور أسعد أديب رحال

Lebanon 24
30-09-2021 | 23:11
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رقد على رجاء القيامة في ٢٨ أيلول ٢٠٢١ المأسوف عليه

الدكتور أسعد أديب رحال

زوجته منى شكري سابا
أولاده الدكتورة دينا زوجة مارك فرحة وعائلتهما
أديب رحال
المرحوم رمزي رحال
أشقاؤه لبيب رحال، زوجته سلوى خليف وعائلتهما في المهجر
نبيل رحال، زوجته سعاد نصر وعائلتهما
سلام رحال، زوجته المرحومة ميشيل مخلوف وابنهما في المهجر
المرحوم طعمه اديب رحال
شقيقتاه المرحومتان شاهينة ونبيلة رحال
عموم عائلات رحال وسابا وفرحة وخليف ونصر ومخلوف وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.
تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة ١ تشرين الأول الساعة الثانية والنصف ب. ظ. في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.  ويوارى جثمانه في مدفن العائلة في رأس النبع.
بسبب انتشار كورونا وحفاظا على سلامتكم، الرجاء تقديم التعازي بعد خدمة الجنازة مباشرة أو على الأرقام التالية
زوجته منى 01752811
إبنه أديب 03833493
شقيقه نبيل 03607704
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
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