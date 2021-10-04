حنينه (جانيت) نعمة الله عويضة

رقدت على رجاء القيامة المجيدة المرحومةحنينه (جانيت) نعمة الله عويضةأرملة المرحوم فايز يوسف عبداللهابنتها المرحومة ميريلاابنها جو زوجته رنده منير مسلّم وعائلتهماابنتاها ليفيا أرملة الفونس منصور وعائلتهاكارلا زوجة روجيه صالح وعائلتهما.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء 5 تشرين الاول 2021 في كنيسة السيدة، الفنار، ثم توارى في مدفن العائلة في حرف مزياره.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالة كنيسة الفنار من الساعة العاشرة صباحاً.بسبب الظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة، تشكر العائلة كل من سيشاركها الصلاة حضوراً أو اتصالاً.للتعزية عبر الهاتف:جو: 03/237014رنده: 03/237015