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تعازي ووفيات
حنينه (جانيت) نعمة الله عويضة
Lebanon 24
04-10-2021
|
22:54
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رقدت على رجاء القيامة المجيدة المرحومة
حنينه (جانيت) نعمة الله عويضة
أرملة المرحوم فايز يوسف عبدالله
ابنتها المرحومة ميريلا
ابنها جو زوجته رنده منير مسلّم وعائلتهما
ابنتاها ليفيا أرملة الفونس منصور وعائلتها
كارلا زوجة روجيه صالح وعائلتهما.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء 5 تشرين الاول 2021 في كنيسة السيدة، الفنار، ثم توارى في مدفن العائلة في حرف مزياره.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالة كنيسة الفنار من الساعة العاشرة صباحاً.
بسبب الظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة، تشكر العائلة كل من سيشاركها الصلاة حضوراً أو اتصالاً.
للتعزية عبر الهاتف:
جو: 03/237014
رنده: 03/237015
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