أنطوان حنا فرنجية

زوجته المرحومة عائدة يونسبنات الفقيد المحامية جومانا فرنجية زوجة المهندس حنا مقنص وأولادهما ليا، ألبير ولورينهلا فرنجية زوجة النائب السابق روبير فاضل وأولادهما ماري ديان، سيرينا وموريسجان فرنجية زوجة أوليفييه ريه وأولادهما جبرائيل ونائلشقيقاه عائلة المرحوم المحامي الأستاذ فرنسوا حنا فرنجيةعائلة المرحوم الأستاذ جوزيف حنا فرنجيةشقيقتاه عائلة المرحومة أنطوانيت زوجة المرحوم يوسف محسن فرنجيةسلطانة أرملة المرحوم بطرس حليم موسى فرنجية وعائلتهاعائلة المرحومة زوجته ريتا وعبدالله وعفاف يونس وعائلاتهم وتانيا وماركينعون وفاة المرحومالمحامي الأستاذأنطوان حنا فرنجية(الرئيس السابق والفخري لمجلس إدارة المصرف التجاري السوري اللبناني ش. م. ل.)يحتفل بالقداس والجناز لراحة نفسه غداً الخميس 7 تشرين الأول 2021 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف، زغرتا.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً في منزل الفقيد في زغرتا، أو الإتصال على الرقم التالي 03/338242 (Whatsapp)