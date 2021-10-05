زوجته المرحومة عائدة يونس
بنات الفقيد المحامية جومانا فرنجية زوجة المهندس حنا مقنص وأولادهما ليا، ألبير ولورين
هلا فرنجية زوجة النائب السابق روبير فاضل وأولادهما ماري ديان، سيرينا وموريس
جان فرنجية زوجة أوليفييه ريه وأولادهما جبرائيل ونائل
شقيقاه عائلة المرحوم المحامي الأستاذ فرنسوا حنا فرنجية
عائلة المرحوم الأستاذ جوزيف حنا فرنجية
شقيقتاه عائلة المرحومة أنطوانيت زوجة المرحوم يوسف محسن فرنجية
سلطانة أرملة المرحوم بطرس حليم موسى فرنجية وعائلتها
عائلة المرحومة زوجته ريتا وعبدالله وعفاف يونس وعائلاتهم وتانيا ومارك
ينعون وفاة المرحوم
المحامي الأستاذ
أنطوان حنا فرنجية
(الرئيس السابق والفخري لمجلس إدارة المصرف التجاري السوري اللبناني ش. م. ل.)
يحتفل بالقداس والجناز لراحة نفسه غداً الخميس 7 تشرين الأول 2021 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف، زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً في منزل الفقيد في زغرتا، أو الإتصال على الرقم التالي 03/338242 (Whatsapp)