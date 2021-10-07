تعازي ووفيات

هيلانه طوبيا سلامه

Lebanon 24
07-10-2021 | 22:39
A-
A+
Doc-P-872508-637692685214983576.jpg
Doc-P-872508-637692685214983576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"من آمن بي وإن مات فسيحيا"

أبناؤها بيار زوجته سلمى بشارات وعائلتهما

جوزف

هيلدا زوجة كمال سلامه وعائلتهما

أحفادها جورج زوجته جسيكا خويري وعائلتهما

تانيا زوجة فارس فارس وعائلتهما

جورجيت زوجة نبيل رومانوس وعائلتهما

دانيال زوجة لطف الله البستاني وعائلتهما

هلا

شقيقاتها ليلى أرملة المرحوم اميل البستاني وعائلتها

سعاد زوجة ميشال شاكر وعائلتها

عائلة المرحومة جميله باروكي

عائلة المرحومة نهاد خوري

وعموم عائلات الأشقر، سلامه، باروكي، البستاني، شاكر، شهاب، خوري، خويري، فارس، رومانوس، وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون برجاء كبير فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

هيلانه طوبيا سلامه

أرملة المرحوم جورج شاهين الأشقر

الراقدة على رجاء القيامة أمس الخميس 7 تشرين الأول 2021 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 9 منه في كنيسة مار أشعيا النبي – برمانا حيث توارى في مدفن العائلة في برمانا.

تقبل التعازي في فندق برنتانيا يومي السبت والأحد 9 و10 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.

الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:45 | 2021-10-05
22:56 | 2021-10-04
22:54 | 2021-10-04
23:11 | 2021-09-30
23:10 | 2021-09-30
08:04 | 2021-09-30
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website