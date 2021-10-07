"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
أبناؤها بيار زوجته سلمى بشارات وعائلتهما
جوزف
هيلدا زوجة كمال سلامه وعائلتهما
أحفادها جورج زوجته جسيكا خويري وعائلتهما
تانيا زوجة فارس فارس وعائلتهما
جورجيت زوجة نبيل رومانوس وعائلتهما
دانيال زوجة لطف الله البستاني وعائلتهما
هلا
شقيقاتها ليلى أرملة المرحوم اميل البستاني وعائلتها
سعاد زوجة ميشال شاكر وعائلتها
عائلة المرحومة جميله باروكي
عائلة المرحومة نهاد خوري
وعموم عائلات الأشقر، سلامه، باروكي، البستاني، شاكر، شهاب، خوري، خويري، فارس، رومانوس، وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون برجاء كبير فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
هيلانه طوبيا سلامه
أرملة المرحوم جورج شاهين الأشقر
الراقدة على رجاء القيامة أمس الخميس 7 تشرين الأول 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 9 منه في كنيسة مار أشعيا النبي – برمانا حيث توارى في مدفن العائلة في برمانا.
تقبل التعازي في فندق برنتانيا يومي السبت والأحد 9 و10 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
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