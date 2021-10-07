هيلانه طوبيا سلامه

"من آمن بي وإن مات فسيحيا"أبناؤها بيار زوجته سلمى بشارات وعائلتهماجوزفهيلدا زوجة كمال سلامه وعائلتهماأحفادها جورج زوجته جسيكا خويري وعائلتهماتانيا زوجة فارس فارس وعائلتهماجورجيت زوجة نبيل رومانوس وعائلتهمادانيال زوجة لطف الله البستاني وعائلتهماهلاشقيقاتها ليلى أرملة المرحوم اميل البستاني وعائلتهاسعاد زوجة ميشال شاكر وعائلتهاعائلة المرحومة جميله باروكيعائلة المرحومة نهاد خوريوعموم عائلات الأشقر، سلامه، باروكي، البستاني، شاكر، شهاب، خوري، خويري، فارس، رومانوس، وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون برجاء كبير فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةهيلانه طوبيا سلامهأرملة المرحوم جورج شاهين الأشقرالراقدة على رجاء القيامة أمس الخميس 7 تشرين الأول 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 9 منه في كنيسة مار أشعيا النبي – برمانا حيث توارى في مدفن العائلة في برمانا.تقبل التعازي في فندق برنتانيا يومي السبت والأحد 9 و10 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.