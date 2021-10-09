تعازي ووفيات

قداس لراحة نفس والدة رئيس الديوان البطريركي للروم الكاثوليك

Lebanon 24
09-10-2021 | 07:25
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ترأس القيم العام في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك الارشمندريت نيقولا عبودي الليتورجية الالهية لراحة نفس زهرة عساف والدة رئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، في كنيسة القديسة حنة في المقر البطريركي في الربوة، في حضور المطران الياس شقور وحشد من الشخصيات السياسية، الامنية، الدبلوماسية واصدقاء الاب واكيم ولفيف من الكهنة ورجال الدين.

والقى عبودي كلمة بعد الانجيل، أشاد فيها بمزايا الفقيدة، وقال: "نصلي اليوم عن نفس امرأة فاضلة كرست حياتها لخدمة عائلتها وتوجيههم في طريق الحق هي طريق الكنيسة. وها هو ابنها الاب رامي يخدم كنيسته ومجتمعه وبطريركيته خير خدمة"، وختم طالبا لنفسها الراحة ولعائلتها الصبر والسلوان.

وانتقل بعدها المصلون الى صالون البطريركية لتقديم التعازي للاب واكيم والعائلة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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