27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
والدة نائب رئيس المجلس الشيعي ماهر حسين في ذمة الله
Lebanon 24
11-10-2021
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت والدة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الدكتور ماهر خليل حسين، نزيهة احمد عبد الحي الدباغ أرملة المرحوم الشيخ خليل محمود حسين. يصلى على جثمانها عند الساعة الخامسة عصر اليوم في مسجد بلدتها بنهران - الكورة، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 12 و13 و14 تشرين الاول الحالي للرجال والنساء في دارة ولدها الدكتور ماهر خليل حسين في بنهران - الكورة. وتقبل التعازي يوم الجمعة في 15 الحالي في الجمعية التخصصية في بئر حسن - بيروت من الساعة الثالثة وحتى السادسة عصرا.
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه أغنى الأبراج والأكثر قدرة على جمع ثروة مادية هائلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-11
11/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
07:25 | 2021-10-09
قداس لراحة نفس والدة رئيس الديوان البطريركي للروم الكاثوليك
22:39 | 2021-10-07
هيلانه طوبيا سلامه
22:45 | 2021-10-05
أنطوان حنا فرنجية
22:56 | 2021-10-04
أنطوان حنا فرنجية
22:54 | 2021-10-04
حنينه (جانيت) نعمة الله عويضة
23:11 | 2021-09-30
الدكتور أسعد أديب رحال
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 18:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 18:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact