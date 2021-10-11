والدة نائب رئيس المجلس الشيعي ماهر حسين في ذمة الله

غيب الموت والدة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الدكتور ماهر خليل حسين، نزيهة احمد عبد الحي الدباغ أرملة المرحوم الشيخ خليل محمود حسين. يصلى على جثمانها عند الساعة الخامسة عصر اليوم في مسجد بلدتها بنهران - الكورة، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وأيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 12 و13 و14 تشرين الاول الحالي للرجال والنساء في دارة ولدها الدكتور ماهر خليل حسين في بنهران - الكورة. وتقبل التعازي يوم الجمعة في 15 الحالي في الجمعية التخصصية في بئر حسن - بيروت من الساعة الثالثة وحتى السادسة عصرا.