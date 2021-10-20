تعازي ووفيات

الدكتور الحاج عصام مصباح قليلات

Lebanon 24
20-10-2021 | 22:44
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بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى وفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله المرحوم

الدكتور الحاج عصام مصباح قليلات

أولاده الدكتور نديم

الدكتور محمد 03/928541

المهندسة زينة

الدكتور بلال 03/793414

يُصلّى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس 21 تشرين الاول 2021 ويوارى في مدافن الشهداء، بيروت.

تقبل التعازي عبر الهاتف.
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