الدكتور الحاج عصام مصباح قليلات

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى وفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله المرحومالدكتور الحاج عصام مصباح قليلاتأولاده الدكتور نديمالدكتور محمد 03/928541المهندسة زينةالدكتور بلال 03/793414يُصلّى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس 21 تشرين الاول 2021 ويوارى في مدافن الشهداء، بيروت.تقبل التعازي عبر الهاتف.