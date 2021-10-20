مارون أنيس عقل

زوجته نيكول حبيسابنه انيس زوجته كاترين فتّال وعائلتهماابنته يارا زوجة سامر الشويري وعائلتهماشقيقاته امال زوجة جوزف شهاب وعائلتهمامنى وعائلتهاميمي زوجة عماد فواز وعائلتهماوعموم عائلات عقل، حبيس، فتّال، الشويري، شهاب، فواز، زهّار، عون والحاج ينعون بمزيد من الأسى المأسوف عليه المرحوممارون أنيس عقلالمتوفي بتاريخ 20 تشرين الاول 2021.بسبب الظروف الصحية الراهنة، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 21 منه الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة مار مارون، الجميزة.عائلة الفقيد تشكر جميع الذين أسوها بمصابها الأليم.Email: Famille.MarounAkl@gmail.com