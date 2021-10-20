ساميه ريمون عازار

شقيقها باسل زوجته رلى أبي عاد وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون المرحومةساميه ريمون عازارالراقدة على رجاء القيامة أمس الابعاء 20 تشرين الاول 2021.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس 21 منه في كنيسة مار يوسف، المطيلب.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.للتعازي عبر الهاتف:باسل: 03/622599رلى: 03/470813