تعازي ووفيات

كلود ميشال حبيس

Lebanon 24
21-10-2021 | 22:07
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أولاد الفقيد اوسكار زوجته ماريا ايزابل سانشيز واولادهما

برنار زوجته ايلينا مورينو واولادهما

عائلة شقيقه المرحوم سرج حبيس

عائلة شقيقه المرحوم جوزف حبيس

شقيقته نيكول ارملة مارون عقل واولادها

وعموم عائلات حبيس، سانشيز، مورينو، طيّار، خوري، عقل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

كلود ميشال حبيس

المنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 17 تشرين الاول 2021 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 23 منه في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، أوليفيتي.

بسبب الظروف الصحية الراهنة، عائلة الفقيد تعتذر عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه من منزله.

email: oscarhabis@telefonica.net

bernard@airbagevents.com
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