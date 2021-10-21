كلود ميشال حبيس

أولاد الفقيد اوسكار زوجته ماريا ايزابل سانشيز واولادهمابرنار زوجته ايلينا مورينو واولادهماعائلة شقيقه المرحوم سرج حبيسعائلة شقيقه المرحوم جوزف حبيسشقيقته نيكول ارملة مارون عقل واولادهاوعموم عائلات حبيس، سانشيز، مورينو، طيّار، خوري، عقل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومكلود ميشال حبيسالمنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 17 تشرين الاول 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 23 منه في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، أوليفيتي.بسبب الظروف الصحية الراهنة، عائلة الفقيد تعتذر عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه من منزله.email: oscarhabis@telefonica.netbernard@airbagevents.com