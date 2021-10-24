صبحي عباس كركلا

"بسم الله الرحمن الرحيم"يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"صدق الله العظيمبمزيد من الأسى ننعى وفاة فقيدنا الغالي المرحومصبحي عباس كركلازوجته نظيرة ابراهيم خليلأولاده عباسهزار زوجة مروان فرنسيس (نائب رئيس البعثة في سفارة لبنان في بريطانيا)مريانأشقاؤه عبد المطلب، عبد الحليم، عمر، المرحوم سعيدشقيقاته صبحية، إكرام، المرحومة فهيمة، المرحومة هدى، المرحومة إنعام، المرحوم زينب.صُلّي على جثمانه الطاهر أمس الأحد 24 تشرين الأول 2021 الساعة الثانية بعد الظهر وووري في مدافن بعلبك.تقبل التعازي طوال اليوم الاثنين 25 منه في منزل والده المرحوم عباس كركلا في حي الشراونة في بعلبك وغداً الثلثاء 26 منه في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت، الجناح، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.ونظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على السلامة العامة، تقبل التعازي أيضاً عبر الهاتف على الأرقام التالية:نظيرة: 546288/71 – عباس: 768931/03 – هزار: 698007/03 – مريان: +97477753665 – عمر: 231611/03.الآسفون آل كركلا وآل خليل وآل حمية وآل رعد وآل طراف وآل الحاج وآل فرنسيس وآل ملوك وآل منصور وآل بركات وعموم أهالي بعلبك.للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.