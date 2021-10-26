تعازي ووفيات

ليليان بشارة نعمان

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:09
A-
A+
Doc-P-879543-637709118962339480.jpg
Doc-P-879543-637709118962339480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إبنها الدكتور كمال خباز زوجته ميرنا الزين وولداهما
دانا ورمزي
إبنتها ميّ خباز وأولادها زياد ومازن ورامي كنيعو
أشقاؤها عائلة المرحوم إدوار نعمان
عائلة المرحوم جان نعمان
عائلة المرحوم سيريل نعمان
وعائلات نعمان، خباز، الزين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  فقيدتهم الغالية

ليليان بشارة نعمان

أرملة المرحوم رامز خباز

المنتقلة الى جوار ربها على رجاء القيامة يوم الاثنين 25 تشرين الأول 2021.
تقام خدمة الجنازة غداً الخميس 28 منه الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت، رياض الصلح مقابل السراي الحكومي ثم ينقل الجثمان ليوارى في مدفن العائلة في رأس البنع.
تتقبل العائلة التعازي في باحة الكنيسة بعد إنتهاء الجنازة.
بسبب الأوضاع الراهنة، تتقبل عائلة الفقيدة التعازي على الارقام التالية
الدكتور كمال 0016178039379
ميرنا 00161751366998
ميّ 0014104098519
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:12 | 2021-10-26
23:11 | 2021-10-24
22:07 | 2021-10-21
01:55 | 2021-10-21
22:48 | 2021-10-20
22:46 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website