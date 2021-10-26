ليليان بشارة نعمان

إبنها الدكتور كمال خباز زوجته ميرنا الزين وولداهمادانا ورمزيإبنتها ميّ خباز وأولادها زياد ومازن ورامي كنيعوأشقاؤها عائلة المرحوم إدوار نعمانعائلة المرحوم جان نعمانعائلة المرحوم سيريل نعمانوعائلات نعمان، خباز، الزين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغاليةأرملة المرحوم رامز خبازالمنتقلة الى جوار ربها على رجاء القيامة يوم الاثنين 25 تشرين الأول 2021.تقام خدمة الجنازة غداً الخميس 28 منه الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بيروت، رياض الصلح مقابل السراي الحكومي ثم ينقل الجثمان ليوارى في مدفن العائلة في رأس البنع.تتقبل العائلة التعازي في باحة الكنيسة بعد إنتهاء الجنازة.بسبب الأوضاع الراهنة، تتقبل عائلة الفقيدة التعازي على الارقام التاليةالدكتور كمال 0016178039379ميرنا 00161751366998ميّ 0014104098519