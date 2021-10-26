سليم جورج عازار

زوجة الفقيد ماغي طانيوس ريشااولاده رنا زوجة باتريك العضم وعائلتهايمنى زوجة جيرالد مطر وعائلتهافادي زوجته جوليا باربيراميشقيقه ايلي زوجته كلود ابي اللمع وعائلتهشقيقتاه ليلى ارملة المرحوم بيار نمور واولادهاهدى زوجة المهندس سامي كنعان وعائلتهاوعموم عائلات عازار، ريشا، كنعان، العضم، مطر، باربي، نمور، ابي اللمع، حرفوش، عقل، الخوري، حاجي وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 27 منه في كنيسة سيدة لورد، فرن الشباك ثم يوارى في مدفن العائلة، التيرو.نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.لمن يرغب بالتعازي على الارقامرنا 03741597، ليلى 03748483يمنى 03345550، هدى 03300633فادي 03345550، ايلي 71817984رامي 03345550