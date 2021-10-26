تعازي ووفيات

سليم جورج عازار

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:12
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زوجة الفقيد ماغي طانيوس ريشا
اولاده رنا زوجة باتريك العضم وعائلتها
يمنى زوجة جيرالد مطر وعائلتها
فادي زوجته جوليا باربي
رامي
شقيقه ايلي زوجته كلود ابي اللمع وعائلته
شقيقتاه ليلى ارملة المرحوم بيار نمور واولادها
هدى زوجة المهندس سامي كنعان وعائلتها
وعموم عائلات عازار، ريشا، كنعان، العضم، مطر، باربي، نمور، ابي اللمع، حرفوش، عقل، الخوري، حاجي وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

سليم جورج عازار

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 27 منه في كنيسة سيدة لورد، فرن الشباك ثم يوارى في مدفن العائلة، التيرو.
نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
لمن يرغب بالتعازي على الارقام
رنا 03741597، ليلى 03748483
يمنى 03345550، هدى 03300633
فادي 03345550، ايلي 71817984
رامي 03345550
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