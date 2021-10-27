عائدة سليمان شاهين الغصيني

بالرضى والتسليم لقضاء الله ومشيئته تعالى ننعى فقيدتنا الغالية المرحومةارملة المرحوم محمود سعيد سلوم(المتوفية في المهجر)ابنها ربيعابنتها رندىتقام صلاة الغائب عن روحها في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الجمعة الموافق 29 تشرين الاول 2021 في القاعة العامة، العبادية. تقبل التعازي بعدها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.ويوم السبت 30 منه في دار الطائفة الدرزية، فردان من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الرابعة عصراً.ويوم الاحد 31 منه في قاعة آل الغصيني، بعقلين من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.الراضون بقضائه آل سلوم، الغصيني وعموم اهالي العبادية وبعقلين.