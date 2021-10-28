تعازي ووفيات

فؤاد جرجي سلمون

Lebanon 24
28-10-2021 | 23:03
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انتقل الى رحمته تعالى

فؤاد جرجي سلمون

اشقاؤه الدكتور سمير سلمون
جان سلمون وعائلته
المهندس سامي سلمون وعائلته
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الجمعة 29 تشرين الاول 2021 في كنيسة المخلص، شارع مونو ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه مشغره حيث يوارى  في مدفن العائلة ويقتصر الحضور على العائلة.
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