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تعازي ووفيات
رفيق إلياس سخط
Lebanon 24
28-10-2021
|
23:12
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زوجته نهاد ابي انطون
ابنه ايلي زوجته تينا لوفت واولادهم سارا، ألكسندر، ماريا، لويز وماكس.
ابنته ندى زوجة ايڤ ماري ايتين وولداهما سيرينا وجونتان
وجميع عائلات سخط، ابي انطون، ايتين، لوفت، أبو سليمان والأسمر يدعوكم للصلاة لراحة نفس المرحوم
رفيق إلياس سخط
المتوفي في باريس في ١٣ آذار ٢٠٢٠
يقام قداس لراحة نفسه في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك الاشرفية يوم الاثنين اول تشرين الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
تقام صلاة البخور في مار الياس الطوق في زحلة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر قبل الدفن في مدفن العائلة في حوش الامراء.
بسبب الظروف الصحية الراهنة، عائلة الفقيد تعتذر عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه من منزله.
للتعزية
ايلي 0027824505817
ندى 0033601877740
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