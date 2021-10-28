رفيق إلياس سخط

زوجته نهاد ابي انطونابنه ايلي زوجته تينا لوفت واولادهم سارا، ألكسندر، ماريا، لويز وماكس.ابنته ندى زوجة ايڤ ماري ايتين وولداهما سيرينا وجونتانوجميع عائلات سخط، ابي انطون، ايتين، لوفت، أبو سليمان والأسمر يدعوكم للصلاة لراحة نفس المرحومالمتوفي في باريس في ١٣ آذار ٢٠٢٠يقام قداس لراحة نفسه في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك الاشرفية يوم الاثنين اول تشرين الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً.تقام صلاة البخور في مار الياس الطوق في زحلة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر قبل الدفن في مدفن العائلة في حوش الامراء.بسبب الظروف الصحية الراهنة، عائلة الفقيد تعتذر عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه من منزله.للتعزيةايلي 0027824505817ندى 0033601877740