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تعازي ووفيات
أندره نقولا عرموني
Lebanon 24
28-10-2021
|
23:13
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جمعية الشبيبة الخيرية العرمونية
أولادها الدكتورة باسكال زوجة المهندس فؤاد عقل وأولادهما
جاد
هادي
داني زوجته Jacinthe Pellerin وأولادهما (في المهجر)
نيقولا
ساره جاد
دوري زوجته Aliki Kalogridis وعائلتهما (في المهجر)
شقيقتها رينه عرموني
وعموم عائلات كرما، عرموني، نيقولاوس، عقل، شاكر، شلهوب، طويل، آدم، Demczuk، معلوف، عبدالكريم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
أندره نقولا عرموني
أرملة المرحوم نقولا كرما
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الخميس الواقع فيه 28 تشرين الاول 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 30 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الأشرفية ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.
نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
لمن يرغب بالتعازي على الارقام
الدكتورة باسكال 71/900116
داني 0015149284633
دوري 0015147776852
رينه 03/210329
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