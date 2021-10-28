أندره نقولا عرموني

جمعية الشبيبة الخيرية العرمونيةأولادها الدكتورة باسكال زوجة المهندس فؤاد عقل وأولادهماجادهاديداني زوجته Jacinthe Pellerin وأولادهما (في المهجر)نيقولاساره جاددوري زوجته Aliki Kalogridis وعائلتهما (في المهجر)شقيقتها رينه عرمونيوعموم عائلات كرما، عرموني، نيقولاوس، عقل، شاكر، شلهوب، طويل، آدم، Demczuk، معلوف، عبدالكريم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةأرملة المرحوم نقولا كرماالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الخميس الواقع فيه 28 تشرين الاول 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 30 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الأشرفية ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.لمن يرغب بالتعازي على الارقامالدكتورة باسكال 71/900116داني 0015149284633دوري 0015147776852رينه 03/210329