انطوان يوسف نخله

زوجته مي شبلي الخوري 03/622829
ابنه ايلي (رئيس بلدية الباروك الفريديس) 03/622828
وزوجته المحامية نايلة الخازن وعائلتهما
بناته دينا وزوجها الدكتور رمزي يونس وعائلتهما 03/387111
ميرا وزوجها سليم رعد وعائلتهما 03/832333
زينة وزوجها النائب المستقيل نعمة جورج افرام وعائلتهما 03/447788
منى وزوجها النائب فريد هيكل الخازن وعائلتهما 03/465000
شقيقاته منصورة ارملة المرحوم كريم ابو شبل وعائلتها
حلا وزوجها موريس اشقر وعائلتهما
صونيا ارملة المرحوم سمير اشقر وعائلتها
عائلة شقيقه المرحوم جورج نخله
عائلة شقيقه المرحوم جان نخله
رينيه معلوف ارملة شقيقه المرحوم ادوار نخله وعائلتها
عائلة شقيقته المرحومة ماتيل ارملة المرحوم رشيد الحداد
عائلة شقيقته المرحومة جورجيت ارملة المرحوم نعيم زينون
عائلة شقيقته المرحومة جانيت ارملة المرحوم شفيق قهوجي
عائلة شقيقته المرحومة اوديت ارملة المرحوم الياس عازار
نمر عون زوج شقيقته المرحومة انطوانيت وعائلته
واولادهم وعائلاتهم ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة مار عبدا، روميه (المتن).
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن)، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ويقام السبت 6 منه قداس لراحة نفسه عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة مار جرجس، الباروك، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام اعلاه او على مواقع التواصل الاجتماعي.