تعازي ووفيات

انطوان يوسف نخله

Lebanon 24
02-11-2021 | 23:09
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زوجته مي شبلي الخوري 03/622829

ابنه ايلي (رئيس بلدية الباروك الفريديس) 03/622828

وزوجته المحامية نايلة الخازن وعائلتهما

بناته دينا وزوجها الدكتور رمزي يونس وعائلتهما 03/387111

ميرا وزوجها سليم رعد وعائلتهما 03/832333

زينة وزوجها النائب المستقيل نعمة جورج افرام وعائلتهما 03/447788

منى وزوجها النائب فريد هيكل الخازن وعائلتهما 03/465000

شقيقاته منصورة ارملة المرحوم كريم ابو شبل وعائلتها

حلا وزوجها موريس اشقر وعائلتهما

صونيا ارملة المرحوم سمير اشقر وعائلتها

عائلة شقيقه المرحوم جورج نخله

عائلة شقيقه المرحوم جان نخله

رينيه معلوف ارملة شقيقه المرحوم ادوار نخله وعائلتها

عائلة شقيقته المرحومة ماتيل ارملة المرحوم رشيد الحداد

عائلة شقيقته المرحومة جورجيت ارملة المرحوم نعيم زينون

عائلة شقيقته المرحومة جانيت ارملة المرحوم شفيق قهوجي

عائلة شقيقته المرحومة اوديت ارملة المرحوم الياس عازار

نمر عون زوج شقيقته المرحومة انطوانيت وعائلته

واولادهم وعائلاتهم ينعونه.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة مار عبدا، روميه (المتن).

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن)، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

ويقام السبت 6 منه قداس لراحة نفسه عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة مار جرجس، الباروك، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.

للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام اعلاه او على مواقع التواصل الاجتماعي.
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