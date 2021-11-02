انطوان يوسف نخله

زوجته مي شبلي الخوري 03/622829ابنه ايلي (رئيس بلدية الباروك الفريديس) 03/622828وزوجته المحامية نايلة الخازن وعائلتهمابناته دينا وزوجها الدكتور رمزي يونس وعائلتهما 03/387111ميرا وزوجها سليم رعد وعائلتهما 03/832333زينة وزوجها النائب المستقيل نعمة جورج افرام وعائلتهما 03/447788منى وزوجها النائب فريد هيكل الخازن وعائلتهما 03/465000شقيقاته منصورة ارملة المرحوم كريم ابو شبل وعائلتهاحلا وزوجها موريس اشقر وعائلتهماصونيا ارملة المرحوم سمير اشقر وعائلتهاعائلة شقيقه المرحوم جورج نخلهعائلة شقيقه المرحوم جان نخلهرينيه معلوف ارملة شقيقه المرحوم ادوار نخله وعائلتهاعائلة شقيقته المرحومة ماتيل ارملة المرحوم رشيد الحدادعائلة شقيقته المرحومة جورجيت ارملة المرحوم نعيم زينونعائلة شقيقته المرحومة جانيت ارملة المرحوم شفيق قهوجيعائلة شقيقته المرحومة اوديت ارملة المرحوم الياس عازارنمر عون زوج شقيقته المرحومة انطوانيت وعائلتهواولادهم وعائلاتهم ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة مار عبدا، روميه (المتن).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا، روميه (المتن)، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.ويقام السبت 6 منه قداس لراحة نفسه عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة مار جرجس، الباروك، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام اعلاه او على مواقع التواصل الاجتماعي.