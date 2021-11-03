ماري إسكندر بنايوت

أولادها إدي زوجته ماري إيلان Stoutenbeek وأولادهماميرنا زوجة عامر الكردي واولادهارولاشقيقها عائلة المرحوم ايلي بنايوتشقيقتاها ليلي ارملة الدكتور جوزف صادر واولادها وعائلاتهمدورين زوجة انطوان تابت واولادها وعائلاتهمابنة حميها: اولاد المرحومة ساميه ارملة اسعد حايك وعائلاتهموعموم عائلات بردويل، بنايوت، Stoutenbeek، الكردي، صادر، تابت، أبو أنطون، حايك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم الغالية المرحومةماري إسكندر بنايوتارملة المرحوم سمير جورج بردويلالمنتقلة الى رحمته تعالى 31 تشرين الاول 2021 متمّمة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة بعد ظهر غد الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، وحرصاً منا على سلامة المحبين، تعتذر عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها.للتعزية الرجاء التواصل على الارقام التالية:إدي: 03/327564ميرنا: 03/727218رولا: 71/057003