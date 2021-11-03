أولادها إدي زوجته ماري إيلان Stoutenbeek وأولادهما
ميرنا زوجة عامر الكردي واولادها
رولا
شقيقها عائلة المرحوم ايلي بنايوت
شقيقتاها ليلي ارملة الدكتور جوزف صادر واولادها وعائلاتهم
دورين زوجة انطوان تابت واولادها وعائلاتهم
ابنة حميها: اولاد المرحومة ساميه ارملة اسعد حايك وعائلاتهم
وعموم عائلات بردويل، بنايوت، Stoutenbeek، الكردي، صادر، تابت، أبو أنطون، حايك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري إسكندر بنايوت
ارملة المرحوم سمير جورج بردويل
المنتقلة الى رحمته تعالى 31 تشرين الاول 2021 متمّمة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة بعد ظهر غد الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.
بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، وحرصاً منا على سلامة المحبين، تعتذر عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها.
للتعزية الرجاء التواصل على الارقام التالية:
إدي: 03/327564
ميرنا: 03/727218
رولا: 71/057003