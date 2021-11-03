تعازي ووفيات

ماري إسكندر بنايوت

Lebanon 24
03-11-2021 | 00:47
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أولادها إدي زوجته ماري إيلان Stoutenbeek وأولادهما

ميرنا زوجة عامر الكردي واولادها

رولا

شقيقها عائلة المرحوم ايلي بنايوت

شقيقتاها ليلي ارملة الدكتور جوزف صادر واولادها وعائلاتهم

دورين زوجة انطوان تابت واولادها وعائلاتهم

ابنة حميها: اولاد المرحومة ساميه ارملة اسعد حايك وعائلاتهم

وعموم عائلات بردويل، بنايوت، Stoutenbeek، الكردي، صادر، تابت، أبو أنطون، حايك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة

ماري إسكندر بنايوت

ارملة المرحوم سمير جورج بردويل

المنتقلة الى رحمته تعالى 31 تشرين الاول 2021 متمّمة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة بعد ظهر غد الاربعاء 3 تشرين الثاني 2021 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.

بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، وحرصاً منا على سلامة المحبين، تعتذر عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها.

للتعزية الرجاء التواصل على الارقام التالية:

إدي: 03/327564

ميرنا: 03/727218

رولا: 71/057003
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