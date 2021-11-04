نجيب الفرد عسيلي

مهى خليل صحناويالفرد زوجته ديان سعاده وأولادهمااليساندا ماريا وأندريا مهىاولاد المرحوم شارل عسيلي كارلوس ودايفيدريمون (موني) وعائلتهوعموم عائلات عسيلي، صحناوي، عرمان، سعاده وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون الزوج والوالد والجد والشقيق والعمنجيب الفرد عسيلي(جوجو)المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء 2 تشرين الثاني 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس 4 منه في كنيسة القديس نيكولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة، مار متر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً.ونظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة تقبل التعازي على الأرقام التاليةمهى 03702503الفرد 76300566ديان 03858592كارلوس 003466661692دايفيد 03908888ريمون 03758538