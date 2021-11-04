تعازي ووفيات

نجيب الفرد عسيلي

Lebanon 24
04-11-2021 | 00:22
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مهى خليل صحناوي
الفرد زوجته ديان سعاده وأولادهما
اليساندا ماريا وأندريا مهى
اولاد المرحوم شارل عسيلي كارلوس ودايفيد
ريمون (موني) وعائلته
وعموم عائلات عسيلي، صحناوي، عرمان، سعاده وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون الزوج والوالد والجد والشقيق والعم

نجيب الفرد عسيلي

(جوجو)

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء 2 تشرين الثاني 2021 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس 4 منه في كنيسة القديس نيكولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية حيث يوارى  في مدفن العائلة، مار متر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ونظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة تقبل التعازي على الأرقام التالية
مهى 03702503
الفرد 76300566
ديان 03858592
كارلوس 003466661692
دايفيد 03908888
ريمون 03758538

 
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