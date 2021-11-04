سميرة موسى عيد

زوج الفقيدة القاضي الدكتور إدوار عيدبناتها كارمن وعائلتهاالدكتورة جوزيان عيد (في المهجر)الدكتورة كريستيان زوجة قائد الدرك السابق العميد الركن سعيد عيد وعائلتهمااولاد شقيقتها المرحومة أليس زوجة المرحوم فيليب داريدو وعائلاتهمشقيقتها المرحومة المحامية تريز عيد (رئيسة بلدية مزرعة الضهر سابقاً)وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةسميرة موسى عيديحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 4 تشرين الثاني 2021 في كنيسة سيدة الانتقال، مزرعة الضهر.يقام قداس مرافقة لراحة نفسها يوم السبت 6 منه الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار جرجس، الشياح.نظراً للظروف الصحية الراهنة، وعملاً بارشادات الكنيسة، تقبل التعازي على الارقام التاليةمنزل الفقيدة 27/980038كريستيان 03/393701العميد سعيد عيد 03/442211