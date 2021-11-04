تعازي ووفيات

سميرة موسى عيد

Lebanon 24
04-11-2021 | 00:24
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زوج الفقيدة القاضي الدكتور إدوار عيد
بناتها كارمن وعائلتها
الدكتورة جوزيان عيد (في المهجر)
الدكتورة كريستيان زوجة قائد الدرك السابق العميد الركن سعيد عيد وعائلتهما
اولاد شقيقتها المرحومة أليس زوجة المرحوم فيليب داريدو وعائلاتهم
شقيقتها المرحومة المحامية تريز عيد (رئيسة بلدية مزرعة الضهر سابقاً)
وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

سميرة موسى عيد

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 4 تشرين الثاني 2021 في كنيسة سيدة الانتقال، مزرعة الضهر.
يقام قداس مرافقة لراحة نفسها يوم السبت 6 منه الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار جرجس، الشياح.
نظراً للظروف الصحية الراهنة، وعملاً بارشادات الكنيسة، تقبل التعازي على الارقام التالية
منزل الفقيدة 27/980038
كريستيان 03/393701
العميد سعيد عيد 03/442211
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