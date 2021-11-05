26
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
زهير حسن بيطار
Lebanon 24
05-11-2021
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
آل بيطار و آل الحكيم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
الحاج الدكتور
زهير حسن بيطار
سيوارى ويصلى على جثمانه الطاهر في وادي السلام, النجف الأشرف, العراق، كما سيتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء في حسينية مدينة النبطية الأحد 7 تشرين الثاني 2021 الساعة العاشرة صباحاً.
للتعزية عبر التلفون والواتس أب:
الحاج جميل حسين بيطار: 70/511368
الحاج إحسان حسن بيطار : 76/680932
الحاج حسين محمد بيطار (قارء العزاء) : 03/676268
الحاج رضا سويد: 15619013774+
الحاج أبراهيم عدنان ناصر: 03/867726
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
14:42 | 2021-11-04
04/11/2021 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
00:24 | 2021-11-04
سميرة موسى عيد
00:22 | 2021-11-04
نجيب الفرد عسيلي
00:47 | 2021-11-03
ماري إسكندر بنايوت
23:09 | 2021-11-02
انطوان يوسف نخله
00:13 | 2021-10-29
أندره نقولا عرموني
00:12 | 2021-10-29
رفيق إلياس سخط
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 11:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 11:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 11:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact