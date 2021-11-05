زهير حسن بيطار

آل بيطار و آل الحكيم ينعون فقيدهم الغالي المرحومالحاج الدكتورزهير حسن بيطارسيوارى ويصلى على جثمانه الطاهر في وادي السلام, النجف الأشرف, العراق، كما سيتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء في حسينية مدينة النبطية الأحد 7 تشرين الثاني 2021 الساعة العاشرة صباحاً.للتعزية عبر التلفون والواتس أب:الحاج جميل حسين بيطار: 70/511368الحاج إحسان حسن بيطار : 76/680932الحاج حسين محمد بيطار (قارء العزاء) : 03/676268الحاج رضا سويد: 15619013774+الحاج أبراهيم عدنان ناصر: 03/867726