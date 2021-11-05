تعازي ووفيات

زهير حسن بيطار

Lebanon 24
05-11-2021 | 00:15
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آل بيطار و آل الحكيم ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

الحاج الدكتور

زهير حسن بيطار

 

سيوارى ويصلى على جثمانه الطاهر في وادي السلام, النجف الأشرف, العراق، كما سيتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء في حسينية مدينة النبطية الأحد 7 تشرين الثاني 2021 الساعة العاشرة صباحاً.

للتعزية عبر التلفون والواتس أب:

الحاج جميل حسين بيطار: 70/511368

الحاج إحسان حسن بيطار : 76/680932

الحاج حسين محمد بيطار (قارء العزاء) : 03/676268

الحاج رضا سويد: 15619013774+

الحاج أبراهيم عدنان ناصر: 03/867726
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