تعازي ووفيات

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد أكرم جابر

Lebanon 24
05-11-2021 | 15:23
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، العميد الركن المتقاعد أكرم جابر، الذي توفي بتاريخ 5/11/2021. 
 
ووزعت نبذة عن حياته، جاء فيها: من مواليد: 20/9/1951 ميفدون - النبطية، تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1973، رقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/7/1976، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2004، حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة، تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج، متأهل وله 3 أولاد. 
أقيم المأتم بتاريخ 5/11/2021 الساعة 16.00 في بلدة ميفدون - النبطية، ووري في الثرى بجبانة البلدة المذكورة. تُقبل التعازي عبر الاتصال بشقيق الفقيد العقيد محمد جابر على الرقم: 888464/03. 
 
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