تعازي ووفيات

القاضي أنطوان نقولا فرحات

Lebanon 24
09-11-2021 | 23:08
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زوجته رولا ريمون صالحه
اولاده نقولا زوجته يمنى ضومط أبي صالح وابنتهما ديان
فيليب زوجته يارا جورج نادر وولدهما رالف
كريم
شقيقتاه ليلى زوجة جان مخايل سعاده واولادهما وعائلاتهم
اولاد المرحومة منى زوجة نقولا الياس برادعي وعائلاتهم
وعموم عائلات فرحات، صالحه، فرح، ابي صالح، نادر، سعاده، برادعي، قصرمللي، صفير، سالم، ابو شديد، بربور، نور، بخعازي، العم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

القاضي أنطوان نقولا فرحات

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 8 تشرين الثاني 2021 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء 10 منه في كاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك، صور ثم يوارى  في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة وغداً الخميس 11 منه في صالون كاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك، صور ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم الجمعة 12 منه في صالون كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.
رولا 03/318751
نقولا 76/705555
فيليب  03/776989
كريم 03/681221
 
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