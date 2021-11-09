أشقاؤها أنطوان زوجته ماري لويز روزنبلات وعائلتهما
ايلي زوجته شاديه سميا وعائلتهما
جان زوجته ديانا رزق وعائلتهما
عادل زوجته استير الحلو وعائلتهما
شقيقاتها أولاد المرحومة مرسيل زوجة المرحوم هنري الخوري وعائلاتهم
كاتيا أرملة المرحوم شوقي وهبه وأولادها وعائلاتهم
نهاد زوجة أنطوان ايشوع وعائلتهما
فيكي زوجة روجيه زيلع وعائلتهما
وعموم عائلات خاطر، شدياق، روزنبلات، سميا، رزق، الحلو، الخوري، وهبه، ايشوع، زيلع وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية
الكسا حليم خاطر
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاثنين 8 تشرين الثاني 2021.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء 10 منه في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.
ايماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الإجراءات المتخذة وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيدة تثمن وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله، تتقبل العائلة التعازي على الأرقام التالية نطوان 03/250061
ايلي 03/240102
جان 03/666021
عادل 03/959611
رونالد 03/242464
كاتيا 70/424393
نهاد 03/946091
فيكي 03/392635