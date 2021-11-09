الكسا حليم خاطر

أشقاؤها أنطوان زوجته ماري لويز روزنبلات وعائلتهماايلي زوجته شاديه سميا وعائلتهماجان زوجته ديانا رزق وعائلتهماعادل زوجته استير الحلو وعائلتهماشقيقاتها أولاد المرحومة مرسيل زوجة المرحوم هنري الخوري وعائلاتهمكاتيا أرملة المرحوم شوقي وهبه وأولادها وعائلاتهمنهاد زوجة أنطوان ايشوع وعائلتهمافيكي زوجة روجيه زيلع وعائلتهماوعموم عائلات خاطر، شدياق، روزنبلات، سميا، رزق، الحلو، الخوري، وهبه، ايشوع، زيلع وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغاليةالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاثنين 8 تشرين الثاني 2021.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء 10 منه في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.ايماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الإجراءات المتخذة وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيدة تثمن وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله، تتقبل العائلة التعازي على الأرقام التالية نطوان 03/250061ايلي 03/240102جان 03/666021عادل 03/959611رونالد 03/242464كاتيا 70/424393نهاد 03/946091فيكي 03/392635