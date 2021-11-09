أليس فيكتور صوما

أولادها مي زوجة أمين أبو الروس وولداهما ليا وكريمزينه زوجة نديم قربان وولداهما جيهان وساميالأمير فريد فايز شهاب زوجته أليسار ريّس وولداهماإيريك ولاراأشقاؤها رينيه ارملة المرحوم إيلي منسّا وعائلتهاعائلة المرحوم إدوار صوماعائلة المرحومة ليلى ريمون عنيدوعموم عائلات شهاب، صوما، أبو الروس، قربان، ريّس، منسّا، عنيد، أسمر، تيان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةارملة المرحوم الأمير فايز شهابالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد الخميس 11 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة.تقبل التعازي قبل الصلاة في ساحة الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.