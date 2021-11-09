تعازي ووفيات

أليس فيكتور صوما

Lebanon 24
09-11-2021 | 23:15
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أولادها مي زوجة أمين أبو الروس وولداهما ليا وكريم
زينه زوجة نديم قربان وولداهما جيهان وسامي
الأمير فريد فايز شهاب زوجته أليسار ريّس وولداهما
إيريك ولارا
أشقاؤها رينيه ارملة المرحوم إيلي منسّا وعائلتها
عائلة المرحوم إدوار صوما
عائلة المرحومة ليلى ريمون عنيد
وعموم عائلات شهاب، صوما، أبو الروس، قربان، ريّس، منسّا، عنيد، أسمر، تيان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

أليس فيكتور صوما

ارملة المرحوم الأمير فايز شهاب

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد الخميس 11 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في ساحة الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.
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