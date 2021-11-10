تعازي ووفيات

جورج وديع سكاف

Lebanon 24
10-11-2021 | 23:07
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زوجة الفقيد دعد طنوس أبي نادر
ولداه إدي زوجته كارول برغل واولادهما
مكرم زوجته نيلى رباحيه واولادهما
شقيقاه عبدالله وعائلته
فارس وعائلته
شقيقاته عائلة المرحومة ياسمين جورج حداد
وديعة
المرحومة الأم ماري كزافيه سكاف (من راهبات الأنطونيات)
نهى
وعموم عائلات سكاف، ابي نادر، ابو خالد، برغل، رباحيه، حداد، عزام، الحاج شاهين، مسلم، كلاّب، سركيس، حلو، خليفة عقل، بو سليمان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

الوزير السابق
جورج وديع سكاف

(نائب نقيب الصحافة سابقاً)
والدته المرحومة نجلا ابو خالد

المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الاربعاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2021 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه ضمن العائلة الساعة الثانية والنصف  بعد ظهر غد الجمعة 12 منه في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.
يقام جناز لراحة نفسه ضمن العائلة يوم السبت 13 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.
نظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على سلامة الجميع، تعتذر العائلة عن تقبل التعازي، للتعازي عبر الهاتف الاتصال
دعد 03/307170
إدي 03/649333
مكرم 03/410600
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