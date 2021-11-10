جورج وديع سكاف

زوجة الفقيد دعد طنوس أبي نادرولداه إدي زوجته كارول برغل واولادهمامكرم زوجته نيلى رباحيه واولادهماشقيقاه عبدالله وعائلتهفارس وعائلتهشقيقاته عائلة المرحومة ياسمين جورج حدادوديعةالمرحومة الأم ماري كزافيه سكاف (من راهبات الأنطونيات)نهىوعموم عائلات سكاف، ابي نادر، ابو خالد، برغل، رباحيه، حداد، عزام، الحاج شاهين، مسلم، كلاّب، سركيس، حلو، خليفة عقل، بو سليمان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومالوزير السابقجورج وديع سكاف(نائب نقيب الصحافة سابقاً)والدته المرحومة نجلا ابو خالدالمنتقل إلى رحمته تعالى أمس الاربعاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه ضمن العائلة الساعة الثانية والنصف بعد ظهر غد الجمعة 12 منه في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.يقام جناز لراحة نفسه ضمن العائلة يوم السبت 13 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.نظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على سلامة الجميع، تعتذر العائلة عن تقبل التعازي، للتعازي عبر الهاتف الاتصالدعد 03/307170إدي 03/649333مكرم 03/410600