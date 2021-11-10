تعازي ووفيات

ناجي جورج باسيل

Lebanon 24
10-11-2021 | 23:09
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحوم

ناجي جورج باسيل

زوجته مارييلا جوزيف فرنسيس
اولاده جورج وجوي واندرو
والده جورج طانيوس باسيل
والدته انطوانيت وديع باسيل
اشقاؤه ايلي زوجته ايفون الديك وعائلتهما
المحامي رامي زوجته سيلين جدعون وعائلتهما
المهندس هادي زوجته تريز صفير وعائلتهما
عمّاه ريمون واولاده وعائلاتهم
نعيم زوجته يولاندا بستاني واولادهما وعائلاتهم
زوج عمّته المرحومة ناديا اسطفان الشدياق اسطفان واولاده وعائلاتهم
خاله عبدالله وديع باسيل وعائلته
خالتاه دنيز ارملة سمير ناصر واولادها وعائلاتهم
هيام زوجة سامي روميّة واولادهما وعائلاتهم
اولاد خالته المرحومة حياة غصن وعائلاتهم
حماته منى جرجي سعاده ارملة جوزيف فرنسيس واولادها عائلاتهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 11 تشرين الثاني الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار سمعان العمودي الرعائية، غوسطا ثم يوارى في مدفن العائلة، كنيسة سيدة النجاة، وطى غوسطا.
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار سمعان العمودي قبل الدفن وبعده وغداً الجمعة 12 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
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