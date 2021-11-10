ناجي جورج باسيل

رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحومناجي جورج باسيلزوجته مارييلا جوزيف فرنسيساولاده جورج وجوي واندرووالده جورج طانيوس باسيلوالدته انطوانيت وديع باسيلاشقاؤه ايلي زوجته ايفون الديك وعائلتهماالمحامي رامي زوجته سيلين جدعون وعائلتهماالمهندس هادي زوجته تريز صفير وعائلتهماعمّاه ريمون واولاده وعائلاتهمنعيم زوجته يولاندا بستاني واولادهما وعائلاتهمزوج عمّته المرحومة ناديا اسطفان الشدياق اسطفان واولاده وعائلاتهمخاله عبدالله وديع باسيل وعائلتهخالتاه دنيز ارملة سمير ناصر واولادها وعائلاتهمهيام زوجة سامي روميّة واولادهما وعائلاتهماولاد خالته المرحومة حياة غصن وعائلاتهمحماته منى جرجي سعاده ارملة جوزيف فرنسيس واولادها عائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 11 تشرين الثاني الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار سمعان العمودي الرعائية، غوسطا ثم يوارى في مدفن العائلة، كنيسة سيدة النجاة، وطى غوسطا.تقبل التعازي في صالون كنيسة مار سمعان العمودي قبل الدفن وبعده وغداً الجمعة 12 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.