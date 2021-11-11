تعازي ووفيات

المحامي رامز خليل سلامة

Lebanon 24
11-11-2021 | 23:13
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رقد على رجاء القيامة

المحامي رامز خليل سلامة

زوجته المرحومة نوال إبراهيم
إبنا الفقيد خليل (في المهجر)
زياد زوجته فيكي أبو رحل
ابنته حنان زوجة أندريه زرزور (في المهجر)
اشقاؤه المرحوم سمير، ارملته بربارة مطران
سليمان (في المهجر)
المحامي جان سلامة زوجته المحامية هدى عازار
شقيقاته سامية وزوجها موريس الأسمر (في المهجر)
كلود وزوجها إميل صابر
روزين
ندى وزوجها جوزيف ملّوك
واولادهم وعائلاتهم ينعونه بأسى.
المنتقل إلى رحمته تعالى في ساوباولو (البرازيل) يوم السبت 6 تشرين الثاني 2021 حيث اقيمت مراسم الدفن يوم الإثنين الفائت.
سيقام قدّاس وجنّاز لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 13 منه في كنيسة سيّدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الأشرفية.
تقبل التعازي بعد القدّاس في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة عصراً.
ونظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة تشكر عائلة الفقيد من يشاركها الصلاة عن بعد.
للاتصال
زياد 03676272 (whatsapp)
فيكي 03001852
سامية 0015148120843 (whatsapp)
كلود 71873409
روزين 70112239
جان 03243188
سليمان 00556793215744 (whatsapp)
ندى 03165823
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