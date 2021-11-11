المحامي رامز خليل سلامة

رقد على رجاء القيامةالمحامي رامز خليل سلامةزوجته المرحومة نوال إبراهيمإبنا الفقيد خليل (في المهجر)زياد زوجته فيكي أبو رحلابنته حنان زوجة أندريه زرزور (في المهجر)اشقاؤه المرحوم سمير، ارملته بربارة مطرانسليمان (في المهجر)المحامي جان سلامة زوجته المحامية هدى عازارشقيقاته سامية وزوجها موريس الأسمر (في المهجر)كلود وزوجها إميل صابرروزينندى وزوجها جوزيف ملّوكواولادهم وعائلاتهم ينعونه بأسى.المنتقل إلى رحمته تعالى في ساوباولو (البرازيل) يوم السبت 6 تشرين الثاني 2021 حيث اقيمت مراسم الدفن يوم الإثنين الفائت.سيقام قدّاس وجنّاز لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 13 منه في كنيسة سيّدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الأشرفية.تقبل التعازي بعد القدّاس في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة عصراً.ونظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة تشكر عائلة الفقيد من يشاركها الصلاة عن بعد.للاتصالزياد 03676272 (whatsapp)فيكي 03001852سامية 0015148120843 (whatsapp)كلود 71873409روزين 70112239جان 03243188سليمان 00556793215744 (whatsapp)ندى 03165823