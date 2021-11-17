فريد كنعان بو ملهم

زوجة الفقيد ماري تيريز شمعونزينه طرابلسي أرملة إبنه المرحوم نبيل بوملهم وأولادهما: باتريك وزوجته كارن ورالفإبنته كريستل بو ملهمإبنه كارل بو ملهم زوجته بسكال الجميّل وأولادهما: لين، سدريك وكيمشقيقه عائلة المرحوم فؤاد بو ملهم وعائلاتهم (في المهجر)شقيقته عائلة المرحومة رنيه الأشقر وعائلاتهم (في المهجر)وعموم عائلات بو ملهم، شمعون، الأشقر، طرابلسي، الجميّل، اليان، الزياد، رزق، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي بمهريه ينعون فقيدهم الغالي المرحومالمنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء 16 تشرين الثاني 2021.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر غد الجمعة 19 منه في كنيسة قلب يسوع، بدارو، سامي الصلح، ثم يوارى في مدافن العائلة بمهريه.تقبل التعازي السبت 20 منه في صالون كنيسة قلب يسوع بدارو، سامي الصلح، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر.