تعازي ووفيات

فريد كنعان بو ملهم

Lebanon 24
17-11-2021 | 22:49
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زوجة الفقيد ماري تيريز شمعون

زينه طرابلسي أرملة إبنه المرحوم نبيل بوملهم وأولادهما: باتريك وزوجته كارن ورالف

إبنته كريستل بو ملهم

إبنه كارل بو ملهم زوجته بسكال الجميّل وأولادهما: لين، سدريك وكيم

شقيقه عائلة المرحوم فؤاد بو ملهم وعائلاتهم (في المهجر)

شقيقته عائلة المرحومة رنيه الأشقر وعائلاتهم (في المهجر)

وعموم عائلات بو ملهم، شمعون، الأشقر، طرابلسي، الجميّل، اليان، الزياد، رزق، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي بمهريه ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

فريد كنعان بو ملهم

المنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء 16 تشرين الثاني 2021.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر غد الجمعة 19 منه في كنيسة قلب يسوع، بدارو، سامي الصلح، ثم يوارى في مدافن العائلة بمهريه.

تقبل التعازي السبت 20 منه في صالون كنيسة قلب يسوع بدارو، سامي الصلح، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر.
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