ادمون رشيد مسعود

قد على رجاء القيامة المجيدة مساء الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 المرحومزوجته المرحومة ماري كلود فياضابنه جان بول مسعود وأولادهابنته تانيا مسعود زوجة مازن مسلّم وعائلتهماابنه ميشال مسعود زوجته رنا عبد النور وعائلتهماعائلة شقيقه المرحوم ريمون مسعودعائلة شقيقته المرحومة عدلا دعيبسعائلة شقيقته المرحومة ناديا وهبهعائلة شقيقه المرحوم بيار مسعودحماته كلير أرملة نجيب فياض وعائلتهاينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 19 منه في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.تقبل التعازي قبل الدفن في صالة الكاتدرائية من الساعة الثانية عشر ظهراً والسبت 20 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الخامسة مساء.