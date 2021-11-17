قد على رجاء القيامة المجيدة مساء الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 المرحوم
البرفيسور ادمون رشيد مسعود
زوجته المرحومة ماري كلود فياض
ابنه جان بول مسعود وأولاده
ابنته تانيا مسعود زوجة مازن مسلّم وعائلتهما
ابنه ميشال مسعود زوجته رنا عبد النور وعائلتهما
عائلة شقيقه المرحوم ريمون مسعود
عائلة شقيقته المرحومة عدلا دعيبس
عائلة شقيقته المرحومة ناديا وهبه
عائلة شقيقه المرحوم بيار مسعود
حماته كلير أرملة نجيب فياض وعائلتها
ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 19 منه في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالة الكاتدرائية من الساعة الثانية عشر ظهراً والسبت 20 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الخامسة مساء.