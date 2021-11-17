تعازي ووفيات

ادمون رشيد مسعود

Lebanon 24
17-11-2021 | 22:50
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قد على رجاء القيامة المجيدة مساء الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 المرحوم

البرفيسور ادمون رشيد مسعود

زوجته المرحومة ماري كلود فياض

ابنه جان بول مسعود وأولاده

ابنته تانيا مسعود زوجة مازن مسلّم وعائلتهما

ابنه ميشال مسعود زوجته رنا عبد النور وعائلتهما

عائلة شقيقه المرحوم ريمون مسعود

عائلة شقيقته المرحومة عدلا دعيبس

عائلة شقيقته المرحومة ناديا وهبه

عائلة شقيقه المرحوم بيار مسعود

حماته كلير أرملة نجيب فياض وعائلتها

ينعونه.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 19 منه في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالة الكاتدرائية من الساعة الثانية عشر ظهراً والسبت 20 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الخامسة مساء.
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