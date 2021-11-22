ماري روز أنيس جبر

رابطة آل يزبكابن الفقيدة وليد انطوان يزبك زوجته جويل الجميّل وولداهماانطوان والكسندراابنتاها ماري كلير وداد انطوان يزبك وولداهاانطوان ونادين ابي كنعانرولا انطوان يزبك زوجة دانيال Ragette وابنتاهماإيما وإيزابيلاشقيقها المهندس ادوار جبر زوجته ماري الشدياق وعائلتهماشقيقتها غلوريا (لولا) ارملة المرحوم انطوان حديفة واولادهااسلافها الدكتور جوزف اسعد يزبك وعائلتهنوال حايك ارملة المرحوم ديلور اسعد يزبك واولادهاتوفيق اسعد يزبك وعائلتهوعموم عائلات جبر، يزبك، طعمه، الجميّل، ابي كنعان، Ragette، الشدياق، حديفة، الحايك، اليازجي وعموم عائلات الجديدة وبيت شباب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومةارملة المرحوم انطوان اسعد يزبكالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلثاء 23 منه في كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة السادسة مساءً وغداً الاربعاء 24 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.