رابطة آل يزبك
ابن الفقيدة وليد انطوان يزبك زوجته جويل الجميّل وولداهما
انطوان والكسندرا
ابنتاها ماري كلير وداد انطوان يزبك وولداها
انطوان ونادين ابي كنعان
رولا انطوان يزبك زوجة دانيال Ragette وابنتاهما
إيما وإيزابيلا
شقيقها المهندس ادوار جبر زوجته ماري الشدياق وعائلتهما
شقيقتها غلوريا (لولا) ارملة المرحوم انطوان حديفة واولادها
اسلافها الدكتور جوزف اسعد يزبك وعائلته
نوال حايك ارملة المرحوم ديلور اسعد يزبك واولادها
توفيق اسعد يزبك وعائلته
وعموم عائلات جبر، يزبك، طعمه، الجميّل، ابي كنعان، Ragette، الشدياق، حديفة، الحايك، اليازجي وعموم عائلات الجديدة وبيت شباب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري روز أنيس جبر
ارملة المرحوم انطوان اسعد يزبك
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلثاء 23 منه في كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة السادسة مساءً وغداً الاربعاء 24 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.