تعازي ووفيات

ماري روز أنيس جبر

Lebanon 24
22-11-2021 | 23:24
A-
A+
Doc-P-889200-637732455319440530.jpg
Doc-P-889200-637732455319440530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رابطة آل يزبك
ابن الفقيدة وليد انطوان يزبك زوجته جويل الجميّل وولداهما
انطوان والكسندرا
ابنتاها ماري كلير وداد انطوان يزبك وولداها
انطوان ونادين ابي كنعان
رولا انطوان يزبك زوجة دانيال Ragette وابنتاهما
إيما وإيزابيلا
شقيقها المهندس ادوار جبر زوجته ماري الشدياق وعائلتهما
شقيقتها غلوريا (لولا) ارملة المرحوم انطوان حديفة واولادها
اسلافها الدكتور جوزف اسعد يزبك وعائلته
نوال حايك ارملة المرحوم ديلور اسعد يزبك واولادها
توفيق اسعد يزبك وعائلته
وعموم عائلات جبر، يزبك، طعمه، الجميّل، ابي كنعان، Ragette، الشدياق، حديفة، الحايك، اليازجي وعموم عائلات الجديدة وبيت شباب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومة

ماري روز أنيس جبر

ارملة المرحوم انطوان اسعد يزبك

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلثاء 23 منه في كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة السادسة مساءً وغداً الاربعاء 24 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:25 | 2021-11-22
08:34 | 2021-11-22
22:50 | 2021-11-17
22:49 | 2021-11-17
23:13 | 2021-11-11
03:19 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website