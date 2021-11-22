أنطونيت يوسف نهرا

ولدا الفقيدة أنطوان إبراهيم نهرا وأولاده كريستال وميلانيوديع إبراهيم نهرا زوجته ريتا شوفاني وإبنهما ايليابناتها ماي إبراهيم نهراميراي نهرا زوجة بيار بو نادر وولداهما بول وماري جوزيميشلين نهرا زوجة كابي السيوفي وإبنتهما تيناأشقاؤها كميل يوسف نهراعائلة المرحوم إدمون يوسف نهراعائلة المرحوم أنطوان يوسف نهراعائلة المرحوم ريمون يوسف نهراعائلة المرحوم جورج يوسف نهراعائلة المرحوم الياس يوسف نهراشقيقتها عائلة المرحومة الين يوسف نهراعائلة المرحوم زخيا سقيموعموم عائلات نهرا، بو نادر، السيوفي ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومةأنطونيت يوسف نهراأرملة المرحوم إبراهيم وديع نهراالراقدة على رجاء القيامة المجيدة أمس الاثنين 22 تشرين الثاني 2021.تقام الصلاة لراحة نفسها غداً الأربعاء 24 منه عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة مار مارون، الجميزه، ثم توارى في مدفن العائلة مارمخايل طريق النهر.تقبل التعازي يوم الدفن ابتداً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة المحبين تشكر عائلة الفقيدة كل من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي على الأرقام التاليةأنطوان 70/950990وديع 03/903421ماي 03/761585ميشلين 81/328781ميراي 0015149622173