ولدا الفقيدة أنطوان إبراهيم نهرا وأولاده كريستال وميلاني
وديع إبراهيم نهرا زوجته ريتا شوفاني وإبنهما ايليا
بناتها ماي إبراهيم نهرا
ميراي نهرا زوجة بيار بو نادر وولداهما بول وماري جوزي
ميشلين نهرا زوجة كابي السيوفي وإبنتهما تينا
أشقاؤها كميل يوسف نهرا
عائلة المرحوم إدمون يوسف نهرا
عائلة المرحوم أنطوان يوسف نهرا
عائلة المرحوم ريمون يوسف نهرا
عائلة المرحوم جورج يوسف نهرا
عائلة المرحوم الياس يوسف نهرا
شقيقتها عائلة المرحومة الين يوسف نهرا
عائلة المرحوم زخيا سقيم
وعموم عائلات نهرا، بو نادر، السيوفي ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
أنطونيت يوسف نهرا
أرملة المرحوم إبراهيم وديع نهرا
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة أمس الاثنين 22 تشرين الثاني 2021.
تقام الصلاة لراحة نفسها غداً الأربعاء 24 منه عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة مار مارون، الجميزه، ثم توارى في مدفن العائلة مارمخايل طريق النهر.
تقبل التعازي يوم الدفن ابتداً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.
نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة المحبين تشكر عائلة الفقيدة كل من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي على الأرقام التالية
أنطوان 70/950990
وديع 03/903421
ماي 03/761585
ميشلين 81/328781
ميراي 0015149622173