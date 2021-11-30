صونيا سابا الخوري

شقيق الفقيدة: المرحوم منیر الخوريأولاده: سابا وزوجته ايفا جانس وعائلتهمافيكتور وزوجته ريناتا سكلوفسكا وعائلتهماشقيقها: كبريال الخوري وزوجته مني عرمان وأولادهما:ماهر وزوجته نادين اربلدينغ وعائلتهمارمزيوائل وعائلتهشقيقتها: منى زوجة الدكتور عامر خياط واولادهما:ديمة زوجة الدكتور يانيس كالس وعائلتهمافادي وزوجته انطونيا برومهد وعائلتهمالينه زوجة باسل اغنشفيلر وعائلتهماوعموم عائلات : الخوري، مجدلاني، سكورلت، عرمان، خیاط، توما، طوبي، حنا، ابو فاضل، حداد، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المأسوف عليها المرحومةالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد ۲۸ تشرين الثاني ۲۰۲۱ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 1 كانون الأول في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول - رأس بيروت، حيث توارى الثرى فيمدافن العائلة.بسبب الاوضاع الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة نثمن ونشكر كل من سيشاركنا الصلاة في الكنيسة أو من منزله.التعازي: khourygabriel@aol.commona.khayatt@hotmail.com