شقيق الفقيدة: المرحوم منیر الخوري
أولاده: سابا وزوجته ايفا جانس وعائلتهما
فيكتور وزوجته ريناتا سكلوفسكا وعائلتهما
شقيقها: كبريال الخوري وزوجته مني عرمان وأولادهما:
ماهر وزوجته نادين اربلدينغ وعائلتهما
رمزي
وائل وعائلته
شقيقتها: منى زوجة الدكتور عامر خياط واولادهما:
ديمة زوجة الدكتور يانيس كالس وعائلتهما
فادي وزوجته انطونيا برومهد وعائلتهما
لينه زوجة باسل اغنشفيلر وعائلتهما
وعموم عائلات : الخوري، مجدلاني، سكورلت، عرمان، خیاط، توما، طوبي، حنا، ابو فاضل، حداد، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة
صونيا سابا الخوري
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد ۲۸ تشرين الثاني ۲۰۲۱ متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 1 كانون الأول في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول - رأس بيروت، حيث توارى الثرى في
مدافن العائلة.
بسبب الاوضاع الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة نثمن ونشكر كل من سيشاركنا الصلاة في الكنيسة أو من منزله.
التعازي: khourygabriel@aol.com
mona.khayatt@hotmail.com