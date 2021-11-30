تعازي ووفيات

صونيا سابا الخوري

Lebanon 24
30-11-2021 | 23:54
A-
A+
Doc-P-892176-637739385542057944.jpg
Doc-P-892176-637739385542057944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شقيق الفقيدة: المرحوم منیر الخوري

أولاده: سابا وزوجته ايفا جانس وعائلتهما

فيكتور وزوجته ريناتا سكلوفسكا وعائلتهما

شقيقها: كبريال الخوري وزوجته مني عرمان وأولادهما:

ماهر وزوجته نادين اربلدينغ وعائلتهما

رمزي

وائل وعائلته

شقيقتها: منى زوجة الدكتور عامر خياط واولادهما:

ديمة زوجة الدكتور يانيس كالس وعائلتهما

فادي وزوجته انطونيا برومهد وعائلتهما

لينه زوجة باسل اغنشفيلر وعائلتهما

وعموم عائلات : الخوري، مجدلاني، سكورلت، عرمان، خیاط، توما، طوبي، حنا، ابو فاضل، حداد، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة

صونيا سابا الخوري

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد ۲۸ تشرين الثاني ۲۰۲۱ متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 1 كانون الأول في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول - رأس بيروت، حيث توارى الثرى في

مدافن العائلة.

بسبب الاوضاع الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة نثمن ونشكر كل من سيشاركنا الصلاة في الكنيسة أو من منزله.

التعازي: khourygabriel@aol.com

mona.khayatt@hotmail.com
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:08 | 2021-11-24
23:25 | 2021-11-22
23:24 | 2021-11-22
08:34 | 2021-11-22
22:50 | 2021-11-17
22:49 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website