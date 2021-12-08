سيمون فيكتور قراعلي

ابناها فيكتور زوجته لور فان دن دالن وولداهما الكسندرا وكلاراجينو زوجته كارول حرفوش وولداهما تياري وسيريلشقيقتاها ماري جوزي أرملة جان بول سيليري وأولادها وعائلاتهمريموند زوجة عبدو أيوب وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات قراعلي، يزبك، حرفوش، أيوب، كيكانو، ايغو وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةسيمون فيكتور قراعليأرملة المرحوم روجيه يزبكالراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية مزودة بالأسرار الإلهية يوم الثلثاء الواقع فيه 7 كانون الاول 2021.ينقل جثمانها الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس 9 منه الى كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية حيث تقام الصلاة لراحة نفسها ومن بعد الصلاة يوارى الجثمان في مدفن العائلة، بكفيا.نظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع تعاليم الكنيسة ترجو العائلة مشاركتها الصلاة من منازلكم ويتقبل الأهل التعازي على الرقم التاليفيكتور وجينو 03/652834