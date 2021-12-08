تعازي ووفيات

سيمون فيكتور قراعلي

Lebanon 24
08-12-2021 | 22:55
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ابناها فيكتور زوجته لور فان دن دالن وولداهما الكسندرا وكلارا

جينو زوجته كارول حرفوش وولداهما تياري وسيريل
شقيقتاها ماري جوزي أرملة جان بول سيليري وأولادها وعائلاتهم
ريموند زوجة عبدو أيوب وأولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات قراعلي، يزبك، حرفوش، أيوب، كيكانو، ايغو وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  فقيدتهم الغالية المرحومة

سيمون فيكتور قراعلي

أرملة المرحوم روجيه يزبك

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية مزودة بالأسرار الإلهية يوم الثلثاء الواقع فيه 7 كانون الاول 2021.
ينقل جثمانها الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس 9 منه الى كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية حيث تقام الصلاة لراحة نفسها ومن بعد الصلاة يوارى الجثمان  في مدفن العائلة، بكفيا.
نظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع تعاليم الكنيسة ترجو العائلة مشاركتها الصلاة من منازلكم ويتقبل الأهل التعازي على الرقم التالي
فيكتور وجينو 03/652834
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