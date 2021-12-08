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تعازي ووفيات
أندره حبيب قدسي
Lebanon 24
08-12-2021
|
22:58
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أولادها
جورج سيوفي وعائلته
ناجي سيوفي وعائلته
فريد سيوفي وعائلته
نبيل سيوفي
نيلا سيوفي
شقيقتاها ماري - تيريز قدسي صبّاغ وعائلتها
إيمـــي قدسي حسني وعائلتها
شقيقها إيلي قدسي وعائلته
كما وعائلات قدسي وسيوفي وشاوي
ينعون وفاة المأسوف عليها
المرحومة
أندره حبيب قدسي
أرملة المرحوم النقيب مرسال سيوفي
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت، الواقع في 4 كانون الأول 2021.
سيصلى على جثمانـها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت 11 منه، في كنيسة سان جوليان لو بوفر في باريس، فرنسا.
البريد الالكتروني Sioufi@sioufi.fr
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