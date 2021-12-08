تعازي ووفيات

أندره حبيب قدسي

Lebanon 24
08-12-2021 | 22:58
A-
A+
Doc-P-895018-637746263872345227.jpg
Doc-P-895018-637746263872345227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أولادها
جورج سيوفي وعائلته
ناجي سيوفي وعائلته
فريد سيوفي وعائلته
نبيل سيوفي
نيلا سيوفي
شقيقتاها ماري - تيريز قدسي صبّاغ وعائلتها
إيمـــي قدسي حسني وعائلتها
شقيقها  إيلي قدسي وعائلته
كما وعائلات قدسي وسيوفي وشاوي
 ينعون وفاة المأسوف عليها
 المرحومة

أندره حبيب قدسي

أرملة المرحوم النقيب مرسال سيوفي

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت، الواقع في 4 كانون الأول 2021.
 سيصلى على جثمانـها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت 11 منه، في كنيسة سان جوليان لو بوفر في باريس، فرنسا.
البريد الالكتروني Sioufi@sioufi.fr
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:55 | 2021-12-08
12:49 | 2021-12-08
16:26 | 2021-12-05
10:49 | 2021-12-03
23:54 | 2021-11-30
23:08 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website