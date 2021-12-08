أندره حبيب قدسي

أولادهاجورج سيوفي وعائلتهناجي سيوفي وعائلتهفريد سيوفي وعائلتهنبيل سيوفينيلا سيوفيشقيقتاها ماري - تيريز قدسي صبّاغ وعائلتهاإيمـــي قدسي حسني وعائلتهاشقيقها إيلي قدسي وعائلتهكما وعائلات قدسي وسيوفي وشاويينعون وفاة المأسوف عليهاالمرحومةأندره حبيب قدسيأرملة المرحوم النقيب مرسال سيوفيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت، الواقع في 4 كانون الأول 2021.سيصلى على جثمانـها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت 11 منه، في كنيسة سان جوليان لو بوفر في باريس، فرنسا.البريد الالكتروني Sioufi@sioufi.fr