تعازي ووفيات

والد الزميلة أميمة شمس الدين في ذمة الله

Lebanon 24
12-12-2021 | 16:58
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غيب الموت المعاون اول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي عصام حسن شمس الدين والد الزميلة في" الوكالة الوطنية للإعلام " أميمة شمس الدين.

يصلى على جثمانه الطاهر ويوارى في الثرى في جبانة بلدته الزعرورية (حي الشربين) بعد صلاة ظهر يوم غد الإثنين.

وبسبب الظروف الراهنة، تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية: فؤاد: 03416958 هدى: 03276629 محمد: 70485095 أميمة: 03840828  ريما كبار: 70482590 العقيد غسان عثمان: 70244409 غنى شمس الدين 70433618.

أسرة "لبنان24" تتقدم من الزميلة أميمة شمس الدين بأحر التعازي، سائلة الله ان يسكن الفقيد فسيح جناته. 

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