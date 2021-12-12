الموت يغيّب والد الزميل رزق الله الحلو

غيب الموت مساء اليوم والد الزميل في دائرة التحرير في "الوكالة الوطنية للاعلام" رزق الله الحلو.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الإثنين في كنيسة مار مارون البوشرية - الدورة. ونظرا للظروف الحاضرة تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف.أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميل رزق الله الحلو بأحر التعازي سائلة الله الرحمة والغفران، وأن يلهم عائلته وأحباءه الصبر والعزاء.