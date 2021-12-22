طوني (وليد) هنري صعب

زوجته يولاندا جوزف حلو (في المهجر)ابنته كاتالينا زوجة نيكولا فرح واولادهما (في المهجر)اشقاؤه الطبيب شارل زوجته الطبيبة سورايا غوتي واولادهماالطبيبة اينس وهنري وكارينعائلة شقيقه المرحوم المحامي الياس ارليت نجيم وابنتهاكريستين زوجة الكسندر منصور وعائلتهمارويا كنج ارملة شقيقه المرحوم الطبيب روميو واولادهامي زوجة كريم قسيس وعائلتهمانايله زوجة باتريك غصيبة وعائلتهماوعائلات صعب، حلو، فرح، غوتي، منصور، كنج، قسيس، غصيبه، نجيم وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليهوالدته المرحومة كاترين سليمان حلويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 23 كانون الاول 2021 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.إيماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام ادناه او على مواقع التواصل الاجتماعييولاندا حلو صعب 00573134812894شارل صعب 03/253944كريستين صعب منصور 03/817897مي صعب قسيس 03/694454