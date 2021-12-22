تعازي ووفيات

طوني (وليد) هنري صعب

Lebanon 24
22-12-2021 | 22:57
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زوجته يولاندا جوزف حلو (في المهجر)
ابنته كاتالينا زوجة نيكولا فرح واولادهما (في المهجر)
اشقاؤه الطبيب شارل زوجته الطبيبة سورايا غوتي واولادهما
الطبيبة اينس وهنري وكارين
عائلة شقيقه المرحوم المحامي الياس ارليت نجيم وابنتها
كريستين زوجة الكسندر منصور وعائلتهما
رويا كنج ارملة شقيقه المرحوم الطبيب روميو واولادها
مي زوجة كريم قسيس وعائلتهما
نايله زوجة باتريك غصيبة وعائلتهما
وعائلات صعب، حلو، فرح، غوتي، منصور، كنج، قسيس، غصيبه، نجيم وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه

طوني (وليد) هنري صعب

والدته المرحومة كاترين سليمان حلو

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 23 كانون الاول 2021 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.
إيماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام ادناه او على مواقع التواصل الاجتماعي
يولاندا حلو صعب 00573134812894
شارل صعب 03/253944
كريستين صعب منصور 03/817897
مي صعب قسيس 03/694454
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