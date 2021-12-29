محمد محمود عرب

بسم الله الرحمن الرحيم"يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"(صدق الله العظيم)بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئتهننعي فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوممحمد محمود عربزوجته شيرين يحيى بيضونوالدته المرحومة صفية حلاويأبناؤه نبيلفادي زوجته مي خليفةابنته ندى زوجة فادي خويصأحفاده فؤاد خويص وعائلتهكريم خويص زوجته زينب عسافشيرين خويصأشقاؤه المرحومين إبراهيم وسليمان وقاسم وصالح وعليشقيقاته المرحومات نزار وسعاد وعلية.يُصلّى على جثمانه الطاهر قبل ظهر اليوم الخميس 30 كانون الأول 2021 ويوارى في روضة الزهراء عليها السلام، صور، بعد الصلاة.بسبب الأوضاع الصحية الطارئة، يتقبل أهل الفقيد التعازي على الهاتف:شيرين: 03/652113نبيل: 03/721350فادي: 03/205315ندى: 009715511628، 70/822832الآسفون آل عرب، بيضون، حلاوي، خويص، العلمي وخليفة.سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.إنّا لله وإنّا إليه راجعون.