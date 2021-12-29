تعازي ووفيات

محمد محمود عرب

Lebanon 24
29-12-2021 | 23:34
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بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة، إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

(صدق الله العظيم)

بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته

ننعي فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

محمد محمود عرب

زوجته شيرين يحيى بيضون

والدته المرحومة صفية حلاوي

أبناؤه نبيل

فادي زوجته مي خليفة

ابنته ندى زوجة فادي خويص

أحفاده فؤاد خويص وعائلته

كريم خويص زوجته زينب عساف

شيرين خويص

أشقاؤه المرحومين إبراهيم وسليمان وقاسم وصالح وعلي

شقيقاته المرحومات نزار وسعاد وعلية.

يُصلّى على جثمانه الطاهر قبل ظهر اليوم الخميس 30 كانون الأول 2021 ويوارى في روضة الزهراء عليها السلام، صور، بعد الصلاة.

بسبب الأوضاع الصحية الطارئة، يتقبل أهل الفقيد التعازي على الهاتف:

شيرين: 03/652113

نبيل: 03/721350

فادي: 03/205315

ندى: 009715511628، 70/822832

الآسفون آل عرب، بيضون، حلاوي، خويص، العلمي وخليفة.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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