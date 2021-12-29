أولادها جبران زوجته جيهان كساب واولادهما:
نقولا ومايكل
كارلا زوجة صلاح غندور واولادهما:
ياسمينا، ليا وآيا
مايا زوجة الدكتور زياد نون واولادهما:
غابريلا وصوفيا
شقيقاها الياس وعائلته
طوني
شقيقاتها ليلى
عائلة المرحومة فيرا زخريا (في المهجر)
كليو ارملة المرحوم هاني الحاج وعائلتها
وعموم عائلات بخعازي، عطاالله، سلمان، غندور، نون، كساب، زخريا، الحاج وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ميمي شحاده عطاالله
ارملة المرحوم
المهندس نقولا جبران بخعازي
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 29 كانون الأول 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 30 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.
تقبل التعازي بعد الدفن مباشرةً في باحة الكنيسة.
ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة، وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور. للتعزية عبر الهاتف:
جبران: 03/311493
مايا: 03/388266
كارلا: 03/201389
صلاح: 03/331933
الدكتور زياد: 03/541223
جيهان: 03/910311