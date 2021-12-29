ميمي شحاده عطاالله

أولادها جبران زوجته جيهان كساب واولادهما:نقولا ومايكلكارلا زوجة صلاح غندور واولادهما:ياسمينا، ليا وآيامايا زوجة الدكتور زياد نون واولادهما:غابريلا وصوفياشقيقاها الياس وعائلتهطونيشقيقاتها ليلىعائلة المرحومة فيرا زخريا (في المهجر)كليو ارملة المرحوم هاني الحاج وعائلتهاوعموم عائلات بخعازي، عطاالله، سلمان، غندور، نون، كساب، زخريا، الحاج وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةميمي شحاده عطااللهارملة المرحومالمهندس نقولا جبران بخعازيالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 29 كانون الأول 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 30 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.تقبل التعازي بعد الدفن مباشرةً في باحة الكنيسة.ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة، وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور. للتعزية عبر الهاتف:جبران: 03/311493مايا: 03/388266كارلا: 03/201389صلاح: 03/331933الدكتور زياد: 03/541223جيهان: 03/910311