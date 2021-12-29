بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان - المديرية العامة
وعائلة الفقيدة
بالرضى والتسليم لمشيئته الله تعالى ينعون وفاة
الشيخة الصابرة الديانة
أم نديم
رانيا نسيب التيماني
(رئيسة المصلحة الإجتماعية)
حرم رامي حسيب الريس
المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الأربعاء 29 كانون الأول 2021.
يُصلّى على جثمانها الطاهر في قاعة الرسالة الإجتماعية، عاليه، الساعة الثانية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس 30 منه.
تقبل التعازي بعد الدفن
اليوم الخميس وغداً الجمعة في منزل زوجها في عاليه حي الوطى، والسبت في 1 كانون الثاني 2022 في دار طائفة الموحدين الدروز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
ونظراً للوضع الصحي وتماشياً مع توجيهات مشيخة العقل والمشايخ الاجلاء ووزارة الصحة العامة، تقبل التعازي عبر الهاتف:
زوجها رامي الريّس 03/761336
ابنتها الشيخة كلارا 76/815178، أولادها نديم وصوفي وأمين
والدتها الشيخة ام ربيع عائدة العاقل 81/872064
أشقاؤها:
المفتش الاداري ربيع التيماني 03/907696
بيدجي 76/716182
رائد
شقيقاتها:
الشيخة اليسار زوجة الدكتور وليد فياض 76/003573
راغدة 70/202800
ديانا (في المهجر)
والد زوجها حسيب ملحم الريس 03/270160
سلفها المهندس رائد الريس 70077288
الآسفون عموم أهالي وسكان عاليه وآل الريس وآل التيماني.