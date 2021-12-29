رانيا نسيب التيماني

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان - المديرية العامةوعائلة الفقيدةبالرضى والتسليم لمشيئته الله تعالى ينعون وفاةالشيخة الصابرة الديانةأم نديمرانيا نسيب التيماني(رئيسة المصلحة الإجتماعية)حرم رامي حسيب الريسالمنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الأربعاء 29 كانون الأول 2021.يُصلّى على جثمانها الطاهر في قاعة الرسالة الإجتماعية، عاليه، الساعة الثانية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس 30 منه.تقبل التعازي بعد الدفناليوم الخميس وغداً الجمعة في منزل زوجها في عاليه حي الوطى، والسبت في 1 كانون الثاني 2022 في دار طائفة الموحدين الدروز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.ونظراً للوضع الصحي وتماشياً مع توجيهات مشيخة العقل والمشايخ الاجلاء ووزارة الصحة العامة، تقبل التعازي عبر الهاتف:زوجها رامي الريّس 03/761336ابنتها الشيخة كلارا 76/815178، أولادها نديم وصوفي وأمينوالدتها الشيخة ام ربيع عائدة العاقل 81/872064أشقاؤها:المفتش الاداري ربيع التيماني 03/907696بيدجي 76/716182رائدشقيقاتها:الشيخة اليسار زوجة الدكتور وليد فياض 76/003573راغدة 70/202800ديانا (في المهجر)والد زوجها حسيب ملحم الريس 03/270160سلفها المهندس رائد الريس 70077288الآسفون عموم أهالي وسكان عاليه وآل الريس وآل التيماني.