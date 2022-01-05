تعازي ووفيات

عمر خالد جلول في ذمة الله

Lebanon 24
05-01-2022 | 00:40
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غيّب الموت اليوم السيد عمر خالد جلول، يوارى في الثرى في مقابر الأوقاف الجديدة عصر اليوم الاربعاء في الخامس من شهر كانون الثاني.
أسرة موقع لبنان 24 نتقدم من شقيق الراحل الزميل عماد جلول وافراد العائلة بأحرى التعازي، راجين الله اسكانه فسيح جناته.
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