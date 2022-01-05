عمر خالد جلول في ذمة الله

غيّب الموت اليوم السيد عمر خالد جلول، يوارى في الثرى في مقابر الأوقاف الجديدة عصر اليوم الاربعاء في الخامس من شهر كانون الثاني.أسرة موقع لبنان 24 نتقدم من شقيق الراحل الزميل عماد جلول وافراد العائلة بأحرى التعازي، راجين الله اسكانه فسيح جناته.